Auto : Immatricolazioni in calo del 7 - 4% a ottobre in Italia - flessione di Fca : Mercato dell'Auto in flessione a ottobre in Italia: la Motorizzazione ha immatricolato 146.655 Autovetture, con un calo del 7,42% rispetto a ottobre 2017, quando ne furono immatricolate 158.417. A ...