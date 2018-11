Ilva | a Taranto assemblea operai in Cig

Ilva è di ArcelorMittal : concluso acquisto/ Ultime notizie : da oggi scattano assunzioni - 8.200 a Taranto - IlSussidiario.net : Ilva è ArcelorMittal Italia: concluso acquisto. oggi scattano assunzioni: 8.200 a Taranto. Le Ultime notizie sulla transazione

Ilva di Taranto - parte la gestione Arcelor Mittal. I sindacati all'attacco : "Inizia malissimo" : Messaggio di Matthieu Jehl, amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia: "Vogliamo essere all'avanguardia nell'innovazione tecnologica che permetterà una produzione sostenibile e responsabile da un punto di vista ambientale"

Taranto - ArcelorMittal ha preso il controllo dell’Ilva : «Al via il nuovo polo industriale» : A seguito della chiusura della transazione, si legge in una nota della società, ArcelorMittal ha ora assunto il pieno controllo direzionale del più importante stabilimento italiano che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell’acciaio

Taranto - ArcelorMittal : concluso l'acquisto dell'Ilva Sindacati : "Questa gestione parte malissimo" : "Il caposaldo dei nostriimpegni di investimento è rappresentato dal programma diinvestimenti ambientali, che ammontano a 1,15 miliardi di euro", ribadisce Aditya Mittal, presidente del Gruppo. Il segretario generale della Uilm, Palombella: "Partiti malissimo"

Ilva Taranto - 2600 operai liquidati via web : dubbi sui criteri per le scelte : La nuova società Am Investco, del gruppo Arcelor Mittal, ha comunicato chi è dentro e chi è fuori dal nuovo gruppo annunciando per 260 operai la messa in cassa integrazione a zero ore. dubbi e critiche da parte degli esclusi e dei sindacati sui criteri usati per selezionare gli operai che potranno rimanere.Continua a leggere

Ilva di Taranto - sequestrata area trasformata in disacarica : 5 milioni di tonnellate di rifiuti tossici : Decreto di sequestro preventivo per l'area di oltre 500mila metri quadri al confine dello stabilimento siderurgico. Sono 9 gli indagati per i reati commessi fino 2012

Ilva di Taranto - 10mila operai sapranno con un'app se saranno assunti o in cassintegrazione : Il 29 ottobre tutti i ilavoratori potranno scoprire se faranno parte della Am Investco, la società di Arcelor Mittal che ha rilevato il siderurgico. Oltre 2.500 operai resteranno esclusi o lo sapranno (in anteprima) scaricando sullo smartphone MyIlva

Ilva di Taranto - fuga di gas all'altoforno : evacuati decine di lavoratori. Poi l'allarme rientra : All'alba è scattata la procedura di messa in sicurezza. I lavoratori hanno lasciato gli impianti e sono stati condotti in zone prefissate per la loro incolumità. Battista (operaio Ilva e consigliere comunale): "I cittadini e ilavoratori sono al sicuro?"

Il PCI e la questione Ilva di Taranto : Il rispetto dei vincoli ambientali si ottiene anche semplicisticamente riducendo la capacità produttiva dell'impianto, mentre è necessario ed urgente ristabilire rapporti proficui con il mondo della ...

Taranto - scuola di Tamburi fra gas radon e rifiuti dell’Ilva/ Pinuccio di Striscia la Notizia “Ma è possibile? : Taranto, scuola di Tamburi fra gas radon e rifiuti dell’Ilva. Pinuccio di Striscia la Notizia “Ma è possibile che non si possano tenere chiuse le finestre e nemmeno aprirle?”(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Ilva/ La tregua necessaria per Taranto e l'industria italiana : Potrebbe aprirsi una battaglia legale a Taranto sull'ILVA che potrebbe portare fino alla Consulta. Sarebbe però necessaria una tregua nell'interesse di tutto il Paese. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:07:00 GMT)

Ilva - lettera delle associazioni di Taranto a Di Maio 'Da te solo bugie' : 'La sua inazione è deprecabile in sé - concludono - ed è deprecabile anche come forma di deresponsabilizzazione politica rispetto ad un'emergenza gravissima, che nessuna legge speciale potrà mai ...

