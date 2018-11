Il Sud Corea vince la sua terza Overwatch World Cup

USA e Sud Corea riprendono le esercitazioni militari congiunte - : Per la prima volta dopo 6 mesi gli Stati Uniti e la Corea del Sud riprenderanno le esercitazioni navali congiunte nell'ambito del programma Coreano per lo scambio di esperienze tra il corpo dei ...

Olimpiadi 2032 - Corea del Nord e del Sud vogliono organizzarle insieme - : I due Paesi hanno raggiunto l'intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di ospitare congiuntamente i Giochi. Proveranno a inviare un unico team ai prossimi campionati ...

Olimpiadi estive del 2032 : candidatura unitaria di Corea del Nord e Sud : La pacificazione tra le due Coree è un processo irreversibile. Il primo passo significativo sono stati i Giochi invernali di

Corea - Nord e Sud puntano a organizzare insieme le Olimpiadi 2032 : informato Cio : Le due Coree puntano a organizzare congiuntamente le Olimpiadi: Sud e Nord hanno raggiunto l’intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di coospitare l’edizione dei Giochi olimpici estivi del 2032. Il via libera è maturato nell’incontro tenuto oggi dalle delegazioni delle rispettive “autorità sportive” nella città di confine di Kaesong, in enclave NordCoreano. Le due Coree, inoltre, proveranno a inviare un ...

Coree : presidente Sudcoreano Moon - pace nella penisola sarà un nuovo motore di crescita : ... sostenendo che l'amicizia con il Nord darà alla quarta economia dell'Asia un nuovo motore di crescita. Durante un discorso all'assemblea nazionale, il presidente ha affermato che la risoluzione ...

Samsung e Google stanno lavorando ad una versione speciale di Android per lo smartphone pieghevole del produttore Sudcoreano : Diversi scoop sono stati rivelati attorno al Galaxy S10 e al terminale pieghevole Samsung. Non c’è dubbio che le notizie su questi due device siano molto interessanti perché sembra che anche Google abbia partecipato al progetto. Secondo il rapporto a firma leggi di più...

Tennistavolo - Belgium Open 2018 : dominio asiatico. Si dividono i titoli Giappone e Corea del Sud : Si è concluso oggi il Belgium Open di Tennistavolo, principale torneo della settimana del circuito maggiore: è festa orientale a De Haan con Giappone e Corea del Sud a dividersi i titoli in palio. In particolare stato di grazia la nipponica Saki Shibata, capace di imporsi sia in singolare che in doppio (con la connazionale Satsuki Odo), tra l’altro senza perdere neanche un set. I titoli maschili sono andati a pongisti sudCoreani: nel ...

Triathlon - World Cup Tongyeong 2018 : otto azzurri in cerca di gloria in Corea del Sud : Sta per giungere alla conclusione la stagione 2018 del Triathlon: a Tongyeong, in Corea del Sud, la penultima tappa della World Cup vedrà impegnati otto italiani, tre donne e cinque uomini, nella sprint che si disputerà nel cuore della notte italiana. I triatleti si cimenteranno infatti in 750 metri di nuoto, 6.6 km di ciclismo e 2.5 km di corsa. Sia nella gara maschile che in quella femminile gli italiani possono ben figurare: tra le donne la ...

Corea del Sud : crescita pil rallenta nel terzo trimestre : Seul, 25 ott 04:13 - , Agenzia Nova, - L'economia della Corea del Sud è cresciuta meno del previsto nel terzo trimestre del 2018, e in linea con il trimestre precedente, a causa... , Git,

Golf - LPGA Tour : la Sudcoreana Jin Young Ko rookie dell’anno sul tour americano femminile : La sudcoreana Jin Young Ko è stata nominata rookie of the year sul circuito LPGA, la controparte femminile del PGA tour negli Stati Uniti. 23 anni, di Seul, questa giocatrice ha vissuto quest’anno la sua prima vera stagione da professionista sul tour americano, anche se già dal 2015 al 2017 aveva ottenuto risultati di valore, tra cui il secondo posto al Women’s British Open a Turnberry. L’annata le ha portato in dote i successi ...

Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area - dove i due eserciti sono a diretto contatto : Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, l’unico punto dove è possibile attraversare il confine tra i due paesi e l’unico dove i loro eserciti sono a diretto contatto. Nella Joint Security Area The post Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, dove i due eserciti sono a diretto contatto appeared first on Il Post.

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : Giada Rossi di bronzo - oro alla Sudcoreana Seo Su Yeon : Si sono conclusi oggi a Celje, in Slovenia, i Mondiali di Tennistavolo paralimpico: l’unica medaglia dell’Italia è stata conquistata da Giada Rossi nella classe 1-2 femminile. Oggi si è disputata la finalissima e l’oro è andato alla sudcoreana Seo Su Yeon, che ha superato per 3-0 la brasiliana Catia Christina Da Silva Oliveira. La pongista sudamericana è alla prima medaglia in una manifestazione così importante, mentre ...

Papa a presidente Sudcoreano : disposto a visitare Corea del nord : Città del Vaticano, 18 ott., askanews, - Papa Francesco 'ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato': lo riferisce il portavoce del presidente sud-Coreano Moon Jae-in, ...