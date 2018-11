Il Segreto anticipazioni dal 5 al 10 novembre | Dolores crede che Meliton sia omosessuale

Il Segreto - anticipazioni spagnole : GONZALO “lascia” MARIA - cosa c’è sotto? : Decisione shock nelle puntate spagnole de Il Segreto andate in onda di recente! Come abbiamo avuto modo di segnalare ai nostri lettori, i fan della penisola iberica hanno già avuto modo di rivedere i mai dimenticati GONZALO / Martin Castro (Jordi Coll) e MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn), i protagonisti della seconda stagione delle vicende ambientate a Puente Viejo. I due giovani hanno così rincontrato Fernando Mesia (Carlos Serrano), il loro più ...

Il Segreto anticipazioni 5 novembre 2018 : Raimundo salva Matias e Marcela : Raimundo riesce a mettere in salvo Matias e Marcela, nascondendoli nel passaggio Segreto dello studio di Francisca.

Il Segreto anticipazioni dal 5 al 10 Novembre 2018 : Emilia violentata : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Emilia e Alfonso vengono torturati in carcere Settimana ricca di colpi di scena a Il Segreto di Puente Viejo. Il generale Perez continua a cercare imperterrito Matias e Marcela, ma i due giovani spariscono nel nulla grazie a Raimundo. Il buon Ulloa fa nascondere suo nipote e sua moglie nel […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 5 al 10 Novembre 2018: Emilia violentata proviene da Gossip e ...

Il Segreto anticipazioni novembre : ci siamo - DONNA FRANCISCA sparisce : Sin dall’inizio, il ruolo di FRANCISCA Montenegro ha sempre tenuto banco nelle puntate de Il segreto ma ora dovremo imparare a fare a meno di lei per un po’: i prossimi mesi saranno caratterizzati da una presenza “a intermittenza” (e comunque minore) del personaggio interpretato da Maria Bouzas e tutto inizierà da… una misteriosa sparizione! Intorno a metà novembre, infatti, Raimundo Ullloa noterà l’improvvisa ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Isaac diviene omicida : Isaac Guerrero è appena entrato a fare parte del cast della soap Il Segreto e già ci darà modo di vedere un omicidio. Se vi chiedete chi lo effettuerà ed il motivo, continuate a leggere l’articolo e verrete informati. Dalle anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole scopriremo che il ritorno a Puente Viejo del mancato sposo di Elsa sarà accompagnato da una donna. Non solo, nella cittadina iberica arriverà il mancato cognato di ...

Anticipazioni Il Segreto : Adela tra la vita e la morte dopo essere stata operata : La serie televisiva spagnola Il Segreto [VIDEO] prodotta da Boomerang TV è sempre ricca di colpi di scena. Nei futuri episodi italiani i telespettatori assisteranno ad una bruttissima scena che vedra' protagonista la maestra Adela. In particolare la moglie di Carmelo Leal, dopo essere stata spiata e minacciata, verra' ferita gravemente da un malvivente misterioso. La povera Adela entrera' in coma e fara' i conti con una diagnosi che fara' cadere ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 5 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 5 novembre 2018: Il Generale fa violentare Emilia da uno dei suoi uomini. Intanto Matias, Marcela e Camelia sono sempre nascosti nei sotterranei della villa… Severo non si dà pace per quanto succeso con Irene e si confida con Carmelo, al quale chiede consiglio… Dolores indaga ancora sulla vita privata di Meliton e, non riuscendo ad avere notizie, dà incarico a Tiburcio di ...

Il Segreto anticipazioni : Alfonso è diventato cieco in prigione : Fernando Coronado (Alfonso) - Il Segreto Non solo tv; intorno a Il Segreto, la fortunata soap spagnola in onda nel primo pomeriggio dal lunedì al sabato su Canale5, e in prime time al martedì su Rete4, si è negli anni creato un ricco merchandising. Oltre al magazine in edicola ogni mese, è infatti possibile trovare sul sito di MediaShopping numerosi prodotti ispirati a Il Segreto e curati da Fivestore, la divisione editoriale e merchandising di ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA è viva ma è segregata in una torre! : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, i telespettatori italiani avranno modo di familiarizzare con il volto di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami): ritornato nella natìa Puente Viejo dopo la presunta morte dell’amata ELSA Laguna (Alejandra Meco), ferita da diversi uomini armati durante le loro nozze, il ragazzo avrà al suo fianco la dolce Antolina (Maria Lima), l’ex ancella della sua mancata sposa (QUI tutte le notizie sulle new ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando Mesia irrompe alle nozze di Severo e Irene : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Le Anticipazioni delle nuove puntate di dicembre, si soffermano su Irene Campuzano e Severo Santacruz, interpretati dagli attori spagnoli Rebeca Sala e Chico Garcia. Il vedovo di Candela chiedera' la mano della giornalista dopo aver scoperto di essere innamorato pazzo di lei. Per tale ragione la coppia decidera' di ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO e IRENE si sposano ma FERNANDO… : Fiori d’arancio per IRENE (Rebeca Sala) e SEVERO (Chico Garcia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il Santacruz dichiarerà il suo amore alla giornalista e le chiederà con successo di diventare sua moglie. Il lieto evento, in ogni caso, rischierà di essere mandato a monte da Fernando Mesia (Carlos Serrano Clark), ritornato a Puente Viejo per fare le veci della scomparsa ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Fe si sveglia e racconta tutto! : La povera Fe si riprende e può raccontare quanto è successo quella sera in cui l'hanno trovata impiccata.

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 3 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 3 novembre 2018: Donna Francisca apre il suo cuore a Fe (che è ancora priva di sensi sul letto), tuttavia tenta di giustificare in qualche modo l’ansia per la sua ex domestica… Irene salva di nuovo la vita a Severo e tra i due aumenta l’attrazione, che però lui cerca in ogni modo di soffocare… Consuelo sta ancora molto male e Julieta decide di non partire più… Il Generale ...