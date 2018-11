Il ragazzo più felice del mondo | l' ambizioso film di Gipi

Il ragazzo più felice del mondo film al cinema : cast - recensione - curiosità : Il ragazzo più felice del mondo è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 8 novembre 2018. La pellicola diretta da Gipi ha come protagonisti Domenico Procacci, Gipi. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il ragazzo più felice del mondo film al cinema: scheda GENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Gipi cast: ...

Venezia 75 " Il ragazzo più felice del mondo : La recensione di 'Il ragazzo più felice del mondo', presentato nella sezione Sconfini della 75a Mostra del Cinema di Venezia 2018

Venezia 75 - il fumettista GiPi torna sul Lido : metacinema d’autore con Il ragazzo più felice del mondo : Per un autore di fumetti nulla è più urgente del bisogno di raccontare delle storie. Vive di queste, si nutre incessantemente di trame intrecciate, di personaggi, di sogni illustrati da far vivere ai suoi lettori. Se poi il racconto di “una storia vera” può trasformare un giovane ne Il ragazzo più felice del mondo perché desistere: l’urgenza si fa ossessione. Bentornati negli universi di Gian Alfonso Pacinotti – in arte GiPi – che ogni tanto si ...

Alla mostra il film del fumettista Gipi : 'Vi racconto la vera storia del ragazzo più felice del mondo' : Nella sezione Sconfini, del Festival del cinema di Venezia, passa il nuovo film del fumettista italiano Gipi, 'Il ragazzo più felice del mondo', che indaga tra finzione e realtà su un giovane fan di ...

Il ragazzo più felice del mondo : E alla fine, pur nell'apparenza di non aver raccontato davvero nulla, di aver chiuso il film con un "nulla di fatto", Gipi è riuscito a descrivere una porzione di mondo e di averlo fatto in modo ...

