Il pasticciaccio dei vasi sul terrazzo Sette anni e tre processi per non toglierli

(Di lunedì 5 novembre 2018) In generale, il diritto dovrebbe servire a risolvere i conflitti fra gli umani senza che questi ultimi debbano mettersi le dita negli occhi. Certo, deve anche trattarsi di questioni di una certa importanza: de minimis non curat praetor, il giudice non si occupa di quisquilie. Però questo caso capitato in un condominio di Priaruggia – ridente sobborgo di una città tropicale chiamata Genova – induce a ricredersi. Le assemblee di condominio sono notoriamente uno dei flagelli dell’umanità, appena un gradino sotto i maremoti e le cause civili. Se ne avesse mai vista una, Aristotele non avrebbe mai detto che l’uomo è un animale sociale: avrebbe detto che è un animale, punto. E forse le perplessità aristoteliche sulla democrazia si spiegano proprio così: probabilmente pensava a quella sorta di assemblea condominiale in grande che era la democrazia diretta ateniese. Tant’è, quando l’assemblea ...