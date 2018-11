Il passato | non | è in vendita?

LIVE Il maltempo non molla la presa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

LIVE Il maltempo non molla la presa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

LIVE Il maltempo non molla la morsa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

LIVE Il maltempo non molla la morsa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

Mattarella : Europa non torna al passato - è solida nelle coscienze : Roma, 4 nov., askanews, - 'Le democrazie hanno bisogno di un ordine internazionale che assicuri cooperazione e pace, altrimenti la forza dei loro stessi presupposti etici, a partire dall'inviolabilità ...

Chiara Appendino : “Ascolto chi protesta - ma la Tav è il passato. E Torino non è ferma” : Chiara Appendino è tornata ieri da Dubai. Parla per la prima volta dopo i violenti attacchi alla sua maggioranza arrivati dalle categorie produttive torinesi....

Manovra - Di Maio : “Stagnazione non è colpa nostra - politiche sbagliate del passato. Non cambiamo” : “Non solo non cambiamo la Manovra, ma se il Pil stagna è evidente che serve una Manovra espansiva“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a Torino per il tavolo Comital. “L’ultima legge di bilancio fatta da Gentiloni era fatta di poche centinaia di milioni di euro. Quella nostra vale 30 mld di euro. Stiamo cioè mettendo soldi freschi nell’economia che serviranno alle imprese, alle famiglie e ai ...

Mattarella : "Avanti con l'Ue - non ripetere errori del passato" : "Dopo le terribili guerre del secolo scorso del '900 che hanno dilaniato l'Europa l'integrazione europea e l'Unione Europea hanno avviato un percorso di mettere in comune il futuro dei popoli europei assicurando pace, amicizia e collaborazione", così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai giornalisti al termine della sua visita a Cefalonia, in Grecia."Questa giornata con il presidente Pavlopoulos, a cui mi legano grande ...

Mattarella : avanti Ue - passato non torni : ANSA, - CEFALONIA, 28 OTT - "La nuova Grecia e la nuova Italia sono nate dalla Resistenza al nazifascismo e hanno ripudiato la guerra. Dopo le terribili guerre del secolo scorso l'integrazione europea ...

Mattarella a Cefalonia : avanti con la Ue - non ripetere gli errori del passato : 'La nuova Grecia e la nuova Italia sono nate dalla Resistenza al nazifascismo e hanno ripudiato la guerra. Dopo le terribili guerre del secolo scorso l'integrazione europea e l'Unione Europea hanno ...

Mattarella : 'Avanti con l'Ue - non ripetiamo gli errori del passato' : "Dopo le terribili guerre del secolo scorso l'integrazione europea e l'Unione Europea hanno avviato un percorso per mettere in comune il futuro dei popoli europei assicurando pace amicizia e ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Non è un periodo semplice. Alcune cose sono un po’ diverse rispetto al passato” : Sebastian Vettel si porta a casa un quarto posto pieno di amarezza al termine di un GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno, ricco di delusione. Il contatto con Daniel Ricciardo, ennesimo errore di quest’annata e la vittoria del compagno di squadra Kimi Raikkonen sono riscontri che non fanno di certo così piacere. Un periodo molto complicato per il teutonico che deve assolutamente ritrovarsi ma che, ...

Uomini e Donne - Teresa come Federico : i fan non dimenticano il passato della tronista : Uomini e Donne, Teresa Langella elimina Federico ma i fan insorgono: il passato della tronista torna a galla Ieri a Uomini e Donne abbiamo assistito alla prima eliminazione di Federico Rubini da parte di Teresa Langella. “Prima” perché, come molti sanno, il corteggiatore tornerà in trasmissione per chiarire con la tronista. Il confronto tra i […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa come Federico: i fan non dimenticano il passato ...

Marcello Veneziani : 'La destra? Silvio Berlusconi è ormai passato - mentre Matteo Salvini non basta' : 'Berlusconi probabilmente è passato alla storia, e non solo alla storia del gossip e della cronaca giudiziaria; ma è ormai passato in politica, passato remoto . E la constatazione va fatta senza ...