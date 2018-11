IL PARADISO DELLE SIGNORE | anticipazioni di martedì 6 novembre 2018

tvsoap

(Di lunedì 5 novembre 2018)puntata Ildaily di: Nella puntata numero 42, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) riescono ad ottenere un prestigioso riconoscimento per l’allestimentovetrine al… Vittorio, in ansia per Andreina (Alice Torriani), non riesce ad essere felice per il premio conseguito e non sembra condividere lo stesso entusiasmo di Marta… Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) mortifica ancora una volta Nicoletta (Federica Girardello), che a quel punto decide di non svelargli la sua gravidanza; tuttavia, la ragazza cade ancora di più nella disperazione… Potete leggere l'articolo ILdisu Tv Soap.