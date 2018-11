Il ministro Costa dice che 7 | 5 milioni di italiani vivono in aree a rischio

Maltempo - ministro Costa : “Basta costruire dove non si può” : “L’ambientalismo da salotto di cui parla Salvini è quello che non ha una visione strategica. Che guarda solo all’oggi e mai al domani. Il nostro è il contrario.Guarda al futuro“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa in una intervista a Repubblica. “Non sono i vincoli il problema. Bisogna dire no a chi vuole costruire dove non si può, dove è pericoloso. E dire si quando il sacrificio di un piccolo bene ...

Maltempo - il ministro Costa : '7 - 5 milioni di italiani vivono in zone pericolose' : "L'italia è un Paese fragile, bisogna dare risposte immediate, ma anche a lungo termine". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Messaggero dopo i disastri avvenuti dal Nord a Sud a ...

Roghi rifiuti : nuovo incendio nel casertano. Il ministro Costa annuncia invio 100 carabinieri : Negli ultimi mesi sono tanti gli incendi e tutti a distanza ravvicinata. Fuochi a Battipaglia, Casalduni, San Vitaliano, Caivano, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere -

Incendio Stir di Santa Maria Capua Vetere. Il ministro Costa : 'La camorra e i suoi colletti bianchi mi fanno schifo' - : Un vasto Incendio è divampato, nella serata del 1 novembre, allo Stir di Santa Maria Capua Vetere , Caserta, , impianto di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti provenienti da numerosi comuni ...

Italian Exhibition Group : il ministro dell'Ambiente Costa inaugurerà Ecomondo e Key Energy : Fino a venerdì 9 novembre l'intero quartiere espositivo ospiterà quanto di più avanzato offrono aziende, tecnologie e saperi su economia circolare e sviluppo delle energie rinnovabili. La 22a ...

Ecomondo e Key Energy - ministro Costa al taglio del nastro : Nel quartiere espositivo, sarà protagonista l'innovazione in materia di economia circolare ed energie rinnovabili: la 22esima edizione di Ecomondo avrà il suo fulcro sul nuovo paradigma della ...

[L'analisi] Il voltastomaco del ministro Costa per il condono e le battaglie giuste dentro il governo Lega-Cinque Stelle : È già, perché le posizioni intransigenti su economia e ambiente, sulle grandi opere e sulla politica industriale portate avanti dai grillini, oggi si stemperano alla prova di governo. Naturalmente l'...

Dl Genova - il ministro Costa addolcisce le sue posizioni : “Condono Ischia? Non c’è. Ma cambiare richiamo a quello di Craxi” : Sergio Costa ammorbidisce le sue posizioni sull’articolo 25 del decreto Genova che riguarda la ricostruzione post-sisma sull’isola di Ischia. Pur ricordando di di non aver “fatto mistero di non approvare” la norma “per come era stata originariamente formulata”, il ministro dell’Ambiente ha puntualizzato che ora il Parlamento ha corretto il contenuto del testo e si è augurato che possa migliorare ancora. ...

Tap - per il ministro Costa il gasdotto si può fare : “Non sono emerse irregolarità” : È arrivato il parere del ministero dell'Ambiente Sergio Costa sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo sul progetto Tap: "Abbiamo valutato se tutte le autorizzazioni fossero state emesse a norma di legge" Ora la palla passa al presidente del Consiglio Conte che dovrà esprimere le sue valutazioni.Continua a leggere

"Tap opera legittima". Il ministro Costa invia la relazione a Conte : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha inviato al premier Giuseppe Conte la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "pensiero personale" e dal "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no". Il lavoro di valutazione, spiega Costa, è durato ininterrottamente per più giorni, durante i quali sono state esaminate oltre ...

Condono Ischia - il ministro Costa : “Ho espresso il mio disagio in Cdm. Spero che il Parlamento lo renda più accettabile” : “Ho espresso il mio disagio in Consiglio dei ministri”. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, non approva l’attuale formulazione dell’articolo 25 del decreto Genova che prevede una sanatoria per le case abusive di Ischia, legandola al terremoto del 2017. Si tratta di una delle norme più controverse contenute nel dl impantanato tra commissione Bilancio e Camera, che non verrà votato prima di mercoledì, perché ...

Gasdotto Tap - il ministro Costa : “Per ora si deve fare. Blocco lavori? Servono novità tecniche non emerse in iter autorizzativo” : Al momento la Tap “si deve fare”. Salvo che il sindaco di Melendugno, Marco Potì, convocato in queste ore, non porti dei documenti al ministro dell’Ambiente in grado di ribaltare completamente la valutazione. Lo ha spiegato il titolare Sergio Costa nel corso di un forum su Repubblica Tv: “La Tap è tutta già autorizzata, tanto è vero che i lavori sono già iniziati – ha spiegato – Per bloccare i lavori devi ...