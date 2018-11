Il ministro Costa | 7 | 5 milioni di italiani vivono in aree pericolose | a rischio

Il ministro Costa chiede di accedere ai fondi Ue per il maltempo : "I ministri competenti ci stanno lavorando" : "Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro ...

Maltempo - ministro Costa : serve norma veloce per abbattimenti : "Quello dell'abusivismo edilizio è un problema grosso che abbiamo in Italia, e che ha una storia antichissima". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Milano. "Ho costituito un gruppo di ...

Ecomondo e Key Energy - ministro Costa al taglio del nastro : Roma, 5 nov. - (AdnKronos) - Sarà il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a inaugurare i saloni internazionali Ecomondo e Key Energy, alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre con l’organizzazione di Italian Exhibition Group. Nel quartiere espositivo, sarà protagonista l'innovazione in materia di econ

ministro Costa : 'Sì ad incentivi per l'auto elettrica e per sostituire le vetture Euro 3' : ROMA - In un'intervista al mensile l'automobile in edicola, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione...

Il ministro Costa dice che 7 - 5 milioni di italiani vivono in aree a rischio : Roma, 5 nov., askanews, - 'Siamo un paese fragile, bisogna dare risposte immediate'. Sergio Costa, ministro dell' Ambiente, in un'intervista al 'Messaggero' spiega che è necessaria una riflessione e ...

Maltempo - ministro Costa : “Basta costruire dove non si può” : “L’ambientalismo da salotto di cui parla Salvini è quello che non ha una visione strategica. Che guarda solo all’oggi e mai al domani. Il nostro è il contrario.Guarda al futuro“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa in una intervista a Repubblica. “Non sono i vincoli il problema. Bisogna dire no a chi vuole costruire dove non si può, dove è pericoloso. E dire si quando il sacrificio di un piccolo bene ...

Maltempo - il ministro Costa : '7 - 5 milioni di italiani vivono in zone pericolose' 'Quanto accaduto rischia di ripetersi' : "L'italia è un Paese fragile, bisogna dare risposte immediate, ma anche a lungo termine". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Messaggero dopo i disastri avvenuti dal Nord a Sud a ...

Roghi rifiuti : nuovo incendio nel casertano. Il ministro Costa annuncia invio 100 carabinieri : Negli ultimi mesi sono tanti gli incendi e tutti a distanza ravvicinata. Fuochi a Battipaglia, Casalduni, San Vitaliano, Caivano, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere -

Incendio Stir di Santa Maria Capua Vetere. Il ministro Costa : 'La camorra e i suoi colletti bianchi mi fanno schifo' - : Un vasto Incendio è divampato, nella serata del 1 novembre, allo Stir di Santa Maria Capua Vetere , Caserta, , impianto di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti provenienti da numerosi comuni ...

Italian Exhibition Group : il ministro dell'Ambiente Costa inaugurerà Ecomondo e Key Energy : Fino a venerdì 9 novembre l'intero quartiere espositivo ospiterà quanto di più avanzato offrono aziende, tecnologie e saperi su economia circolare e sviluppo delle energie rinnovabili. La 22a ...

Ecomondo e Key Energy - ministro Costa al taglio del nastro : Nel quartiere espositivo, sarà protagonista l'innovazione in materia di economia circolare ed energie rinnovabili: la 22esima edizione di Ecomondo avrà il suo fulcro sul nuovo paradigma della ...

[L'analisi] Il voltastomaco del ministro Costa per il condono e le battaglie giuste dentro il governo Lega-Cinque Stelle : È già, perché le posizioni intransigenti su economia e ambiente, sulle grandi opere e sulla politica industriale portate avanti dai grillini, oggi si stemperano alla prova di governo. Naturalmente l'...

Dl Genova - il ministro Costa addolcisce le sue posizioni : “Condono Ischia? Non c’è. Ma cambiare richiamo a quello di Craxi” : Sergio Costa ammorbidisce le sue posizioni sull’articolo 25 del decreto Genova che riguarda la ricostruzione post-sisma sull’isola di Ischia. Pur ricordando di di non aver “fatto mistero di non approvare” la norma “per come era stata originariamente formulata”, il ministro dell’Ambiente ha puntualizzato che ora il Parlamento ha corretto il contenuto del testo e si è augurato che possa migliorare ancora. ...