Il maltempo flagella l' Italia - FOTO

maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Il maltempo flagella le Valli di Fiemme e di Fassa : ma la Marcialonga si farà : Il maltempo dei giorni scorsi ha martellato le due vallate della Marcialonga . Ci sono degli interventi da fare ma la gara non ne soffrirà. Sarà rimpiazzato a breve anche il ponte di Cascata Il maltempo , non è una novità, ha flagella to nei giorni scorsi molte regioni italiane. Anche il Trentino è stato martoriato da autentiche bufere. Le Valli di Fiemme e di Fassa hanno sofferto molto, ma fortunatamente non si sono registrati danni alle ...

Il maltempo flagella l'Italia - danni e vittime da nord a sud : Il maltempo , in queste ore, sta imperversando su tutta la nostra penisola, isole comprese, creando disagi da nord a Sud. Sono stati segnalati, purtroppo, anche alcuni decessi a causa del forte vento che in provincia di Frosinone ha divelto un albero che si è schiantato su un'auto causando la morte di due persone all'interno del mezzo. Dalla capitale fino a Milano, il vento ha abbattuto alberi che, cadendo, hanno danneggiato moltissime macchine ...

maltempo - Italia in ginocchio : 6 morti - un disperso e decine di feriti. Il “Monsone” innescato dallo Scirocco flagella il Paese [LIVE] : L’ Italia vive col fiato sospeso l’ondata di Maltempo particolarmente estremo di queste ore: il bilancio è pesantissimo, con 6 morti , un disperso e decine di feriti di cui alcuni in gravi condizioni. L’ultima vittima è un padovano di 49 anni, Sandro Pompolani, morto a Feltre mentre stava percorrendo un rettilineo costeggiato da platani quando una pianta sradicata dal vento è crollata sulla carreggiata schiacciando ...

maltempo estremo anche in Croazia - Mar Adriatico in tempesta : onde di 7 metri flagellano le coste : Il Maltempo sta flagellando anche la costa croata dalmata, nell’Adriatico orientale, con il mare in tempesta a causa dei venti fortissimi e con onde che raggiungono i sei-sette metri di altezza. Come riferiscono i media locali, per l’estrema difficoltà della navigazione sono stati sospesi i collegamenti marittimi da Split (Spalato) verso numerose isole adriatiche, comprese Hvar, Korcula, Brac. Il forte vento di scirocco, che a tratti ...