Il Gruppo 24 Ore a Ecomondo con Radio 24 e 24 Ore professionisti

EuroGruppo - Tria punta ai fondi per il disastro maltempo. Moscovici : “Sanzioni all’Italia? Sarebbe l’esito peggiore” : Una “parola che rifiuto totalmente è la parola ‘punire’. Non sono mai stato partigiano delle sanzioni. Le sanzioni sono sempre ciò che può succedere alla fine, ma sono la peggiore delle vie d’uscita”. Nel giorno in cui a Bruxelles si svolge la riunione dell’Eurogruppo, dove si incontrano i 19 ministri dell’economia della Zonaeuro, il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, parla dei rischi ...

Eutanasia - il senatore M5s Mantero deposita ddl. Associazione Coscioni : “Già 62 adesioni all’interGruppo sul fine vita” : Un disegno di legge sull’Eutanasia è stato depositato in Senato dal parlamentare M5s Matteo Mantero. E intanto, secondo l’Associazione Coscioni, sono già 62 le adesioni all’intergruppo parlamentare sul fine vita: tra loro ci sono 24 esponenti 5 stelle, 11 del Pd, uno di Forza Italia e nessuno della Lega. Dopo che la Consulta il 24 ottobre scorso ha deciso di dare un anno di tempo al Parlamento per legiferare sul tema, qualcosa ...

Gruppo Volkswagen - Conti in crescita malgrado le difficoltà del settore : Il settore automobilistico globale ha affrontato numerose difficoltà nel corso del terzo trimestre, come dimostrato da diverse trimestrali, ma il Gruppo Volkswagen è riuscito ad arginarne gli effetti, a partite dai problemi legati alle nuove procedure di omologazione Wlpt. Il conto economico del periodo è stato infatti chiuso con ricavi e utili in crescita.Salgono profitti e ricavi. Nello specifico il Gruppo tedesco ha registrato ricavi per ...

Salvatore Sorbello - Gruppo Misto-Palazzo Zanca - : 'Aiutiamo una famiglia - del Rione Taormina' : Salvatore Sorbello, consigliere comunale del Gruppo Misto di Messina, sta seguendo personalmente una grave vicenda riguardante il tetto , che è quasi crollato per le forti piogge, della casa di un ...

Tc New Country Club Frascati (nuoto) - Tavelli presenta il settore agonistico : «Un Gruppo unito» : Roma – Le prime gare sono ancora abbastanza lontane, ma il settore agonistico del nuoto del Tc New Country Club Frascati sta lavorando ormai a pieno regime da circa due mesi. Ventiquattro ragazzi delle categorie maggiori a cui il circolo tuscolano ha aggiunto venti atleti più giovani (in età Esordienti A e B) che potrebbero fare gare federali oltre a quelle promozionali, a seconda del livello raggiunto nel corso della stagione. «Non ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : totale incertezza nel Gruppo rosso. Vincono Stephens e Kerber : Tutto ancora aperto nel gruppo rosso delle WTA Finals 2018 di Singapore. Una situazione di grande incertezza quella che si è creata dopo la seconda giornata di incontri, con tutte le quatto Tenniste che hanno ancora possibilità di qualificarsi per le semifinali. Sloane Stephens è quella messa meglio, avendo due vittorie all’attivo, mentre speranze ridotte quasi al lumicino per Naomi Osaka, sconfitta per due volte. Ampiamente in corsa ...

Wta Finals – Sloane Stephens super a Singapore : Bertens ko - la statunitense in testa al Gruppo Rosso : Sloane Stephens manda al tappeto anche Kiki Bertens: la statunitense vola in vetta alla classifica del Gruppo Rosso Sloane Stephens continua col sorriso la sua splendida avventura alle Wta Finals di Singapore: la tennista statunitense, dopo un esordio super contro Naomi Osaka, è riuscita a regolare anche la sua seconda avversaria. Stephens ha battuto oggi l’olandese Bertens, portandosi così in testa nella classifica del Gruppo Rosso. ...

Gilberto Benetton : muore anima finanziaria del Gruppo - via alla successione : E' morto a 77 anni Gilberto Benetton , l'anima finanziaria della famiglia trevigiana che ha creato insieme ai fratelli Luciano, Carlo e Giuliana l'impero da 10 miliardi conosciuto in tutto il mondo. Sono nato con il portafoglio in mano, diceva di sé quasi a giustificare la sua vocazione per la gestione dei conti. Gilberto Benetton è morto all'età di 77 anni, dopo aver lottato a lungo con ...

Morto Gilberto Benetton : fondatore del Gruppo - aveva 77 anni : È Morto a 77 anni, dopo una malattia, Gilberto Benetton. L'imprenditore lascia la moglie Lalla e due figlie, Barbara e Sabrina, al suo fianco nella casa di Treviso, dove si è spento...

