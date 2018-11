Il governo e l' auto - Costa | Sì agli incentivi per le Euro 3

Auto - Crisci - Unrae - : 'Su mobilità manca un piano strategico del governo' : TORINO - 'Per quanto l'obiettivo prioritario delle Amministrazioni centrali e locali dovrebbe essere quello di rinnovare il vetusto parco Auto italiano, i provvedimenti introdotti, fra...

Per l'auto ora è allarme rosso. Richieste urgenti al governo : Pil fermo, terzo trimestre a crescita zero per la produzione industriale e mercato dell'auto in sofferenza per il secondo mese consecutivo (-7,4%). In difficoltà è anche il canale business (vendite a società), importante traino del mercato, in flessione del 29,7%, seguito dal noleggio a breve (-15,8%) e lungo termine (-19,8%). In questo scenario, Fca segna, a ottobre, un nuovo calo (-16,7%) con la quota mercato che scivola al 23,6% dal 26,2% di ...

Auto : da Anfia - Unrae e Federauto proposte al governo su mobilità : Roma, 2 nov., askanews, - Anfia, Unrae e FederAuto hanno inviato al governo un documento con proposte per 'la mobilità a basse emissioni' per la 'delicata fase di transizione verso nuovi assetti ...

M5s Veneto - assemblea “autoconvocata” critica la linea su Pedemontana e governo con Lega. Consigliere 5 stelle li filma : Si definiscono semplicemente gli “autoconvocati” del Movimento 5 stelle in Veneto. Un’ottantina di persone si sono incontrate a Salzano, in provincia di Venezia, per un’assemblea durante la quale è stata contestata la linea ufficiale M5s. Sotto accusa sia la linea nazionale che quella locale, partendo innanzitutto dalla Pedemontana Veneta, la superstrada a pagamento che attraverserà le province di Vicenza e Treviso, contro cui il M5s ...

Autonomia - iter in dirittura d'arrivo Testo definitivo inviato al governo : A un anno esatto dal referendum, trasmesso al ministro Stefani il Testo definitivo che ora dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it

governo - resta il condono : stralcio per scudo penale e capitali all’estero - nodo autoriciclaggio : Scambio fra ritiro dello scudo su estero e stop modifiche al Dl sicurezza. Oltre al varo del decreto fiscale riscritto, il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì. ...

Moglie su auto governo - bufera su segretario Interno Usa :

governo : Tornatore - Italia come autobus con autista senza patente : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Sono preoccupato. Ho la sensazione che questo Paese sia come un autobus sul quale tu viaggi e ti accorgi che l’autista forse non ha la patente o, se ce l’ha, non sa guidare bene. Questo è il mio stato d’animo". A dirlo all’Adnkronos è stato il regista Giuseppe Tornato

In un comma il dietrofront del governo su Autostrade : Un emendamento rimette in pista Autostrade, nella partita del Ponte Morandi di Genova. Un emendamento dell’ultimo minuto, votato dalla maggioranza gialloverde. Basta togliere una parola: «propedeutiche», per aprire la strada a un possibile coinvolgimento del concessionario quantomeno nelle operazioni di demolizione. O addirittura nella progettazion...

Genova - Autostrade e il Ponte Morandi : il governo ha fatto retromarcia? : Una modifica al decreto Genova rimette in gioco Autostrade nelle attività di ricostruzione del Ponte Morandi. M5s e Lega...

Il governo annuncia sconti sulla Rc auto al Sud nella manovra. Ma i prezzi potrebbero aumentare al Nord : Tra le tante misure annunciate dal governo nell'ambito della manovra c'è anche uno sconto sulla Rc auto al Sud. Una misura che certo non farà piacere alle compagnie assicurative, che attendono ancora di sapere in che modo l'esecutivo intende raggiungere questo risultato.A fare chiarezza, scrive il Sole24ore, ci penserà il cosiddetto decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. All'interno dovrebbero esserci ...