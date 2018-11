Il fenomeno dell' abusivismo edilizio in Italia Al Sud illegali il 60% dei fabbricati

Dal cielo piovono storni morti : l’inquietante fenomeno in provincia dell’Aquila : Una donna che stava percorrendo la statale 17 tra Bazzano e Paganico in direzione l’Aquila, ha notato che l’auto che la precedeva aveva improvvisamente iniziato a fare slalom, come per evitare qualcosa. Proseguendo lungo la strada, ha capito che ciò che il conducente stava tentando di fare era evitare decine di storni che giacevano morti sull’asfalto. Uno scenario spaventoso con gli uccelli sparsi lungo la strada come se fossero stati colpiti da ...

Up&Down - lo show della felicità è un fenomeno. Il regista : “Sfruttiamo i disabili? Sì - perché sono una grande risorsa” : Andare a teatro, sedersi in quarta fila, o in quinta, il palco lì vicino, la giacca a vento sulle gambe accavallate e ritrovarsi – mezz’ora dopo, diciamo – in piedi a (tentare di) ballare il Gioca Jouer, indossando un cappellino rosso pieno di lucine intermittenti da Babbo Natale. A ottobre, però. Se non fosse disgustosamente riduttiva, una buona sintesi di Up&Down sarebbe questa. Via le regole che valgono là fuori, via i ...

Volley - SuperLega 2018 : le pagelle della terza giornata. Leon fenomeno - Sokolov-Simon coppia d’oro - bordate Boyer : Nel weekend si è disputata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le consuete pagelle per scoprire i migliori giocatori di questo turno. WILFREDO Leon: 9. Questo è il vero fenomeno che tutti si aspettavano, questo è il CR7 della pallavolo, questo è il miglior giocatore del mondo: 26 punti, mirabolante 66% in attacco, 4 aces, protagonista assoluto della vittoria di Perugia contro ...

Incendio Milano - puzza in città per la nube di fumo : le condizioni meteo e il fenomeno dell’inversione termica aggravano la situazione [FOTO] : 1/6 Foto di Stefano deGrandis / Lapresse ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le rivali delle azzurre ai raggi X. Una squadra vera attorno al fenomeno Zhu : Tutte per Zhu, Zhu per tutte. La Cina si aggrappa alla sua star per conquistare la seconda finale mondiale consecutiva, a due anni dal titolo olimpico e completare un ciclo straordinario, nato e cresciuto attorno alla sua super campionessa, che deve ancora compiere 24 anni e quattro anni fa in Italia fu già protagonista dell’argento prima di diventare la giocatrice più famosa (e pagata) al mondo prima con il titolo olimpico di Rio e poi ...

Le origini della xenofobia. Per una cultura di civile superamento del fenomeno : Un recente articolo di Repubblica, intitolato Lo strano amico di Donald dell'esperto di storia e cultura dell'Estremo Oriente Ian Buruma, mi ha ispirato un irrinunciabile e definitivo chiarimento sulla "posizione xenofobica" di molti, indipendentemente dalle posizioni politiche.Nel suddetto articolo, Ian Buruma scrive: "Nell'entourage di Donald Trump circolano molti tipi stravaganti, ma pochi sono strani (anzi: sinistri) quanto il trentatreenne ...

Uno vale un divo - fenomenologia della fine dello star system : I fan praticavano il culto delle grandi star celebrandone la fama: nasceva la cronaca rosa dei rotocalchi, i paparazzi e il fotogiornalismo, i ritratti dei grandi nomi dello spettacolo e della ...

Mbappé sbarca sulla copertina del Time : fenomeno della Next Gen - campione d'umiltà : Se ne sono accorti anche Oltreoceano, tanto che il volto del 19enne campeggerà sulla copertina del settimanale più influente al mondo, il Time , in un numero dedicato ai leader - sportivi e non - ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa la punta di diamante dell’Italia. Il fenomeno a caccia di medaglie : Giorgia Villa è pronta per incantare alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. Il nome nuovo della Ginnastica artistica italiana ha tutte le carte in regola per fare la differenza e fare saltare il banco in quella che sarà la sua ultima grande gara internazionale tra le juniores prima dell’attesissimo passaggio tra le seniores dove sarà chiamata ad alzare ulteriormente ...

Il fenomeno delle banche online : come funzionano - differenze con le banche tradizionali - vantaggi : Al giorno d’oggi praticamente tutti possiedono uno smartphone e chiunque è abituato ad informarsi, comunicare ed anche lavorare con questi

VIDEO Juventus-Napoli 3-1 - gli highlights e i gol della partita : Cristiano Ronaldo fenomeno - doppietta di Mandzukic : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Juventus-Napoli La Juventus ha sconfitto il Napoli per 3-1 nell’anticipo della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri hanno così infilato la settima vittoria consecutiva in campionato allungando definitivamente in classifica: partita perfetta dei Campioni d’Italia che hanno vinto con autorevolezza lo scontro diretto contro i partenopei. Gli azzurri erano passati in ...

L’Udinese ha un nuovo fenomeno : Manuel Gasperini - parata dell’anno in allenamento [VIDEO] : L’Udinese ha in casa il portiere del futuro: Manuel Gasperini. Il club bianconero ha iniziato il modo altalenante il campionato di Serie A, nell’ultimo match è arrivato un buon punto davanti al pubblico amico contro il Torino. Nel frattempo la squadra di Velazquez si prepara per la trasferta contro il Chievo, un grande protagonista in allenamento è stato il portiere Manuel Gasparini, parata incredibile in allenamento. GUARDA IL ...

Ecco perché la specie umana rischia di autoestinguersi - “un fenomeno unico nella storia delle specie viventi” : il possibile esito dell’evoluzione : Stiamo scoprendo che i nostri crani ospitano cervelli che danno ancora risposte ancestrali, non adattative all’era in cui viviamo. In pratica abbiamo alcuni comportamenti, residui di risposte arcaiche, che ci porteranno a distruggere il pianeta e, di conseguenza, noi stessi, realizzando così una versione del tutto inedita dell’evoluzione: l’autoestinzione di una specie. E’ questa, in estrema sintesi, la provocatoria teoria ...

Juventus - Ronaldo : dopo il fenomeno un altro membro della famiglia viene tesserato : Tale padre, tale figlio. dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus un altro membro della sua famiglia vestirà la maglia bianconera. Stiamo parlando del maggiore dei quattro figli di CR7, ...