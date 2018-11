Il dramma della Marini | “A 18 anni prendevo psicofarmaci”

Maltempo : strage in Sicilia - 9 annegati in casa. La storia della famiglia annegata a Casteldaccia. Il dramma di Giuseppe Giordano - il capofamiglia : Una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano: lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...

Il cane sbrana la bimba. Momenti drammatici : la terribile telefonata della mamma alla polizia : Un vero e proprio dramma ha stravolto un’intera famiglia: il cane, presente in casa, ha sbranato la piccola figlia di un anno. È morta a solo un anno la piccola Triniti, attaccata dal suo cane con cui stava giocando: il macabro incidente è avvenuto a Rocky Mount, nel Nord Carolina, davanti alla mamma della piccola Miranda Harrell. La vicenda è stata freddamente registrata dal centralino del 911 che la donna ha chiamato chiedendo aiuto, in ...

dramma della disperazione : anziana malata uccisa a coltellate - arrestato il marito 87enne : Il fatto è accaduto nella casa della coppia a a Rota Greca (Cosenza), in cui l'87enne Mario Spanarelli e la moglie Antonietta Musacchio, di 82 anni, vivevano da soli. La donna era affetta da demenza senile e pare non riconoscesse neanche più il consorte.Continua a leggere

I Medici 2 : Daniel Sharman racconta il dramma della depressione : Daniel Sharman è Lorenzo il Magnifico ne I Medici 2: il dramma della depressione Daniel Sharman interpreta Lorenzo il Magnifico ne I Medici 2 in onda ogni martedì sera su Raiuno. L’attore inglese, 32 anni, ha recitato in altre tre serie trasmesse in Italia su Sky: Teen Wolf, The Originals e Fear the Walking Dead. Bello, ricco e famoso, Daniel Sharman ha confessato in un’intervista al settimanale DiPiù di aver sofferto di ...

Storie italiane - Sonia Bruganelli e il dramma della figlia 15enne nata malata : 'Cosa mi ha insegnato' : 'Viviamo serenamente le nostre singole vite insieme'. Sonia Bruganelli , ospite di Storie italiane da Eleonora Daniele su Raiuno, affronta i risvolti della sua vita social accanto al marito, Paolo ...

Nicoletta Mantovani malattia - il dramma della vedova Pavarotti : “Come sto oggi” : Sono passati undici anni dalla morte del grande Luciano Pavarotti. Una perdita immensa per la cultura e lo spettacolo italiano: le qualità, irripetibili, del tenore italiano resteranno una pietra miliare del nostro Paese. Con il Pavarotti & Friends e le sue numerose collaborazioni (fra le quali è da ricordare in particolare la costituzione del gruppo dei Tre Tenori, con Plácido Domingo e José Carreras), ha consolidato una popolarità ...

Cede l'invaso su cui stava lavorando - muore un tecnico della Protezione civile. dramma ripreso in diretta : stava facendo dei rilievi quando una parte dell'invaso su cui stava lavorando è crollata e l'ha inghiottito, uccidendolo. A nulla è servita la sua corsa, né l'allarme dei vigili del fuoco che gli urlavano di allontanarsi. L'intera sequenza del crollo di parte della diga sul fiume Ronco, nel Ravennate, dove è morto Danilo Zavatta, 55 anni, tecnico della Protezione civile, è stata filmata in diretta.Nel video, ...

Volley - morta Sara Anzanello a 38 anni. Il dramma della malattia - ma senza pietismo - : Sara Anzanello, infatti, è stata una delle leonesse di Berlino, il gruppo capace di stupire il mondo e di fare suo un titolo che regalò il primo vero bagno di popolarità all'azzurro delle schiacciate ...

Il dramma della madre di Desirée : "Quando torna? Rivoglio la mia bambina" : Nel giorno del fermo di due senegalesi, ora accusati di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario, i familiari e gli amici di Desiree Mariottini rivelano nuovi particolari sul caso della sedicenne di Cisterna di Latina, uccisa nella notte tra giovedì e venerdì in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo, a Roma.Al Messaggero parlano la madre e l'avvocato che assiste la famiglia, Valerio ...

ANNAPAOLA - SENO RIFATTO A 22 ANNI : LE PROTESI LA INFETTANO/ Il dramma della ragazza e l'operazione in Ohio : ragazza si rifà il SENO a 22 ANNI, ma le PROTESI la INFETTANO: caso choc per la giovane ANNAPAOLA, "corpo intossicato, maledetta insicurezza". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 23:05:00 GMT)

Michelle Hunziker - il dramma del padre alcolizzato e l’ombra della setta : Michelle Hunziker ha raccontato il lato più intimo e nascosto della sua vita, dall’amore per il padre alcolizzato alla trappola della setta da cui fu salvata dalla figlia Aurora. In una intervista per la trasmissione Ave Maria, in onda martedì 23 ottobre su Tv 2000 la presentatrice svizzera si sofferma sul difficile rapporto con il padre Rudolf. Michelle racconta di quanto lo adorasse ma i problemi dell’uomo con l’alcol ...