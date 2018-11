Il caso dl sicurezza si sgonfia | dissidenti ' spaventati' dal voto di fiducia

huffingtonpost

(Di lunedì 5 novembre 2018) Come una gigantesca bolla d'aria punta da uno spillone, ildel Movimento 5 stelle sul decretosi stando. È mattina in un Palazzo Madama che fatica a carburare quando arriva la notizia: il governo con tutta probabilità metterà lasul decreto.Una mossa che ha tre ricadute immediate: annulla con un colpo di spugna il rischio dei numeri negli oltre settanta voti segreti; sterilizza il soccorso nero da parte di Fratelli d'Italia; mette in un angolo i senatori pentastellati con i mal di pancia, impedendo che il dissenso si allarghi.E infatti un'insofferentissima Paola Nugnes dice subito che non parteciperà al, ma non si esprimerà contro l'esecutivo scandendo il suo no sotto i banchi della presidenza. Stessa linea seguita da Elena Fattori. La senatrice solca la galleria antistante l'aula del Senato e ...