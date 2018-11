Il car sharing per chi non lo ha mai usato

Sostenibilità : a ibis styles Milano Agrate Brianza servizio car sharing : Milano, 24 ott. (Labitalia) - L’approccio aziendale alla Sostenibilità è un valore per la caten[...]

“Corrente” : a Bologna il car sharing 100% elettrico : È stato presentato a Bologna da Renault, leader del car sharing elettrico in Europa, e da Tper (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) l’avvio del car sharing 100% elettrico “Corrente”, operativo dal 27 ottobre sul territorio bolognese. Presenti per l’occasione, l’Assessore Regionale alla Mobilità Raffaele Donini, l’Assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Irene […] L'articolo “Corrente”: a Bologna il car sharing 100% ...

Corrente : il nuovo servizio di car sharing elettrico debutta a Bologna : Gli ultimi dati resi noti dal rapporto ANIASA (Associazione di Confindustria per i servizi di mobilità) ha evidenziato una crescita importante delle piattaforme di sharing mobility anche in Italia, con un numero crescente di utenti e di realtà che offrono servizi di mobilità condivisa nelle principali città del nostro paese. In effetti le piattaforme già esistenti continuano ad espandersi in nuove città, e al tempo stesso assistiamo al lancio ...

DriveNow - Arriva il corporate car sharing prepagato e con fattura unica : DriveNow, società di car sharing nata nel 2011 come joint venture e da qualche mese interamente controllata dalla BMW ha una flotta ormai importante a Milano: ben 500 vetture che vanno dalle compatte Mini alle sfiziose Serie 1 cabrio, fino ad Arrivare alla super-ecologica i3. Da oggi introduce una novità importante nel servizio di corporate car sharing per le imprese che hanno attivato un account aziendale (che si ottiene a costo zero). attiva ...

Bosch debutta nel car sharing con i furgoni elettrici : Già da tempo il car sharing non è più un mercato di nicchia, come dimostra la rapida crescita del settore: entro il 2025 le prospettive del mercato indicano ben 36 milioni di utenti nel mondo, fonte: ...

Bosch fa il suo ingresso nel business del car sharing ?con i furgoni elettrici : In Germania accordo con i negozi toom per il fai-da-te, laddove è maggiore la domanda di mezzi che possano trasportare...

Corrente - A Bologna nasce un nuovo car sharing elettrico : Il gruppo Renault e la Omnibus hanno presentato a Bologna il nuovo servizio di car sharing elettrico Corrente che porterà sulle strade del capoluogo emiliano 240 Zoe gestite dalla Car Server. I clienti potranno utilizzare le vetture a zero emissioni a partire dal prossimo 27 ottobre: inizialmente saranno disponibili 120 automobili, un numero destinato a raddoppiarsi entro la Pasqua del prossimo anno. Il progetto, ideato dal consorzio ...

Renault lancia a Bologna car sharing 100% elettrico Corrente : Milano, 5 ott., askanews, - Renault insieme a Tper, Trasporto Passeggeri Emilia Romagna, ha presentato a Bologna il car sharing 100% elettrico Corrente, che sarà operativo dal prossimo 27 ottobre sul ...

Corrente - A Bologna nasce un nuovo car sharing elettrico : Il gruppo Renault e la Omnibus hanno presentato a Bologna il nuovo servizio di car sharing elettrico Corrente che porterà sulle strade del capoluogo emiliano 240 Zoe. I clienti potranno utilizzare le vetture a zero emissioni a partire dal prossimo 27 ottobre: inizialmente saranno disponibili 120 automobili, un numero destinato a raddoppiarsi entro la Pasqua del prossimo anno. Il progetto, ideato dal consorzio pubblico-privato Omnibus, che ...

car sharing Bologna - Corrente arriva sabato 27 ottobre / VIDEO : Bologna, 5 ottobre 2018 - Partirà ufficialmente sabato 27 ottobre il car sharing elettrico che Tper mette in campo con Saca e Cosepuri. Centoventi Renault Zoe subito su strada, giusto in tempo per la ...

Free2Move - un car-sharing per Wuhan" : 'Stiamo implementando i nostri servizi di car-sharing in tutto il mondo con il nostro marchio Free2Move', ha dichiarato Brigitte Courtehoux, Direttrice dei Servizi di Mobilità e di Connettività di ...

Enjoy ha attivato il suo servizio di car sharing anche a Bologna : Dallo scorso giovedì Enjoy, il servizio di car sharing di Eni attivo da diverso tempo a Firenze, Milano, Roma e Torino, è arrivato anche a Bologna. Enjoy ha reso disponibile un parco auto composto da cento Fiat 500 da quattro posti per il loro The post Enjoy ha attivato il suo servizio di car sharing anche a Bologna appeared first on Il Post.

Enjoy : il car sharing con le Fiat 500 arriva a Bologna : Enjoy è una delle principali piattaforme di mobilità condivisa presenti in Italia. E’ un servizio tutto italiano gestito da ENI con la collaborazione di Trenitalia e Fiat, che offre l’accesso ad un servizio per noleggiare auto per muoversi liberamente nella propria città. Fino ad oggi il servizio di car sharing è stato disponibile solo in 5 città, ma in questi giorni se ne aggiunge un’altra in linea con la strategia di ...

A Bologna arriva il car sharing - con Enjoy e Corrente : (Foto: Comune di Bologna Iperbole Rete Civica) Anche la città di Bologna ha deciso di convertirsi al car sharing. Dopo una serie di tentativi più o meno riusciti – e più o meno popolari – degli scorsi anni, nei prossimi giorni saranno due i servizi di auto in condivisione a debuttare tra le vie del capoluogo emiliano. Il primo, forte del successo riscosso a Milano e delle successive attivazioni a Roma, Firenze, Torino e Catania, ...