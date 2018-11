Igor morto a 14 anni con la sfida del ' blackout' | indagato l' autore del video per

“Igor è morto”. La lettera straziante di un padre distrutto dal dolore : Ramon Maj, è il papà di Igor, il 14enne milanese che il 6 settembre è morto soffocato da una corda da roccia dopo aver visto un video in Rete di sfide pericolose per adolescenti. Ramon ha incontrato gli studenti a Bergamo. Le sue parole sono riportare dal Corriere della sera.Nostro figlio era irrequieto e vivace, era bravo a scuola e faceva tanto sport. Arrampicava in montagna con noi, la famiglia, e faceva le gare con la sua squadra. Non ...

Rissa a Fontane di Villorba : morto Igor Ojovanu - sette feriti : Far west nel Trevigiano. Un giovane straniero è morto e altri sette sono rimasti feriti per una serie di coltellate

Igor Maj - 14enne morto soffocato per gioco Blackout/ Video Youtube oscurati : è caccia a chi li ha messi online : Igor Maj, 14enne morto soffocato per gioco Blackout: oscurati definitivamente i Video caricati su Youtube. Ora si cercano i responsabili che li hanno caricati.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Igor - morto a 14 anni - i pm milanesi oscurano i video delle 'sfide' : Ha dato subito i primi effetti l'intervento della Procura di Milano che ieri ha deciso di bloccare quel video su 'cinque sfide pericolosissime', tra cui l'auto-soffocamento o il cosiddetto 'blackout', ...

Igor - morto per il blackout game. Il pm : 'Oscurare altri 15 filmati da Youtube' : Il video incriminato sul blackout game che ha portato quasi certamente alla morte di Igor , il 14enne milanese, è stato pubblicato su YouTube l'11 novembre 2016 e visto da quasi 900mila persone. Gli ...

Igor Maj - morto soffocato per gioco Blackout/ Ultime notizie - video e siti oscurati : padre nelle scuole : Igor Maj, 14enne morto soffocato a Milano: folla ai funerali, il padre Ramon "mai più per nessuno questo dolore". Ultime notizie, siti oscurati dopo la morte del giovane scalatore(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Igor è morto a 14 anni - ucciso dal blackout game. L'appello choc dei genitori : «Attenti ai vostri figli» : Igor Maj è morto a 14 anni, trovato impiccato nella sua cameretta, pochi giorni fa: ora è emerso che il ragazzino, il cui nome è stato diffuso dai genitori in...

Igor morto a 14 anni per un 'gioco' sul web - sequestrati i siti sull'autosoffocamento : La bara sparisce lentamente nella fossa accompagnata dal cigolio della manovella che il padre ha deciso di girare personalmente. Lui che è stato accanto al figlio in tutte le scalate, vuole essergli ...

Centinaia al funerale di Igor - il 14enne morto per un gioco suicida : Erano in Centinaia i presenti al funerale di Igor Maj , il quattordicenne morto impiccato a Milano a causa di un folle gioco che circola online. 'Ho preso in braccio Igor appena nato e ho avuto la ...

