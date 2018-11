Ifo | crolla fiducia verso economia europea | colpa di Italia e Spagna

Metro Roma : i t Ifo si russi non saltavano sulla scala mobile crollata - un video lo dimostra : La Procura di Roma che indaga sull'incidente alla fermata Repubblica della Metro , acquisirà ulteriori filmati dal circuito chiuso della stazione per verificare il comportamento dei tifosi del Cska di ...

Sembra che i tIfosi sulla scala mobile crollata a Roma non stessero saltando : Lo mostra un nuovo video e pare anche lo sostenga l'indagine dell'ATAC, contraddicendo le prime affrettate dichiarazioni di Raggi e Salvini The post Sembra che i tifosi sulla scala mobile crollata a Roma non stessero saltando appeared first on Il Post.