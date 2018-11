Ibrahimovic | stilettata alla Premier League | “c’è poca qualità | se ci avessi giocato

sportfair

(Di lunedì 5 novembre 2018) L’attaccante svedese ha parlato della, sottolineando come sia un campionato sopravvalutato Ha vinto tutti i campionati in qualsiasi squadra sia andato a giocare, dominando letteralmente la scena. Zlatanha deciso di svernare negli Stati Uniti, lasciando l’Europa dopo la parentesi incon il Manchester United.– LaPresse/PA Ventotto gol in 46 partite per lo svedese nel corso della sua esperienza in Inghilterra, dove ha trovato un campionato diverso rispetto alle sue aspettative: “lami è piaciuta, l’ho trovata molto stimolante ed eccitante. Anche se dal punto di vista qualitativo, dellaindividuale, della tecnica, è un po’ sopravvalutata. Ma i ritmi sono alti, anche se sei il migliore, se non tieni quel ritmo non avrai successo” le parole dello svedese a Four Four ...