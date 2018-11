huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I social commentano il post della Isoardi. 'È il vice premier. Ostentare intimità è di cattivo gusto' - carloarbini51 : RT @HuffPostItalia: I social commentano il post della Isoardi. 'È il vice premier. Ostentare intimità è di cattivo gusto' - superchecco : RT @HuffPostItalia: I social commentano il post della Isoardi. 'È il vice premier. Ostentare intimità è di cattivo gusto' - DrNicolaromano : RT @HuffPostItalia: I social commentano il post della Isoardi. 'È il vice premier. Ostentare intimità è di cattivo gusto' -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Non era mai successo prima in Italia che la finerelazione sentimentale di un politico così noto venisse annunciata tramite. E i, chiamati in causa, non sembrano apprezzare molto la scelta. Tra i commenti alla fotoata su Instagram da Elisa- con la quale ha pubblicamente annunciato il suo addio a Matteo Salvini - i più biasimano la conduttrice, rea di esser stata irrispettosacarica ricoperta dall'ex compagno. "Questa è una delle molteplici dimostrazioni di come ormai le cariche pubbliche si siano totalmente svuotate dell'autorevolezza, del decoro erispettabilità che dovrebbero distinguerle", scrive uno di loro, "L'abuso dei, con annesse la sovraesposizionepropria immagine e l'ostentazionepropria intimità, sta producendo questo". E ancora: "Elisa ma che ti prende? Sei stata sempre ...