I separatismi nazionali vogliono rimanere in Europa | nulla extra europam salus

(Di lunedì 5 novembre 2018) Nella tempesta di trattative intorno alla Brexit, tra i soggetti a vario titolo coinvolti ci sono gli ex separatisti irlandesi che non voglio seguire l'Inghilterra fuori dall'Ue (il punto su Irlanda/inghilterra/è tra i più controversi della trattativa UK/UE). Per motivi diversi ma con logica simile i catalani vorrebbero separarsi dalla Spagna ma non lasciare l'(Puigdemont è tuttora rifugiato a Bruxelles) ed è così anche per i varicontinentali (veri o presunti) che oggi hanno meno visibilità.La rivalità tra fiamminghi e valloni per tre anni ha impedito al Belgio di avere un governo; il terrorismo separatista Corsico ha allentato la sua ostilità verso Parigi; la Cecoslovacchia ha smesso di esistere e si è separata in due Repubbliche ma entrambe hanno aderito all'Unione Europea nel 2004. E poi ancora ...