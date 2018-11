I ringraziamenti di Laura Pausini dopo l’ultimo concerto a Eboli | “Ritorno da voi perché

optimaitalia

(Di lunedì 5 novembre 2018) Arrivano idil'ultimo, quello con il quale ha concluso il tour che ha portato in giro per il mondo a supporto dell'ultimo disco che ha rilasciato il 16 marzo scorso. Si chiude così una lunghissima annata di concerti cheha voluto ripercorrere nel post con il quale ha espresso parole di ringraziamento per tutti quelli che hanno partecipato ai concerti, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il lungo viaggio di Fatti sentire è iniziato con le anteprime al Circo Massimo del 21 e 22 luglio, per continuare con le date in programma in tutto il mondo fino alla Radio City Music Hall di New York, nella quale è approdata per la prima volta nella sua carriera. Il tour è poi ripreso nei palasport, con le date sold out al Mediolanum Forum di Assago, quindi all'Arena di Verona, nella quale ha collezionato tre concerti da ...