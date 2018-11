I pensieri affollano la tua mente? Osserva il tuo Dialogo Interno

dilei

: RT @Mikela21714540: ...Come quando i pensieri si affollano nella mente e inizi a cantare... - Ancoratu_69 : RT @Mikela21714540: ...Come quando i pensieri si affollano nella mente e inizi a cantare... - David77692706 : RT @Mikela21714540: ...Come quando i pensieri si affollano nella mente e inizi a cantare... - Daniel48592397 : RT @Mikela21714540: ...Come quando i pensieri si affollano nella mente e inizi a cantare... -

(Di lunedì 5 novembre 2018) I processi di pensiero non si arrestano mai. Senza che tu te ne accorga la tuacontinua a pensare e a parlarti. E’ il tuo. Qualcosa di naturale e inevitabile che, tuttavia, non sempre va a vantaggio del tuo benessere. Ti sarà successo alcune volte, trovare difficile concentrarti su quello che stai facendo, al lavoro, svolgendo un compito, durante una cena con amici, o mentre stai dialogando con qualcuno: mentre compi una di queste attività, contemporanea, la tuasta pensando a tutt’altro. Molto spesso neanche ti accorgi di questo: ilpassa into. Quella che invece noti è una sgradevole sensazione di peso alla testa, confusione, o agitazione, ma ne ignori il motivo. Dietro alla distrazione e alla fatica mentale c’è altro: il tuoche, indipendentedal fatto che tu lo voglia, o te ne renda conto, ...