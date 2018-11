I Paesi emergenti più ricchi del mondo 2018 | ecco dove il Pil è cresciuto di più

Obbligazioni dei Paesi emergenti : un barlume di speranza : Come però ha mostrato soprattutto la Turchia, a tal fine si rende necessaria una politica finanziaria e monetaria che promuova la salute dell'economia sul lungo periodo e non apporti solo vantaggi ...

Paesi emergenti : la prospettiva micro prevale sui timori macro : Semple non ravvisa gravi pericoli e afferma: a nostro parere, ci troveremo di fronte a un dollaro USA indebolito per svariati motivi, come per via di un deficit gemello, una politica che favorisce ...