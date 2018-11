I Muse ospiti internazionali per la finale di X Factor

Muse - Simulation Theory il nuovo album in arrivo. E il 13 dicembre super ospiti a XFactor : Esce il 9 novembre ' Simulation Theory ' , il nuovo e ottavo album dei Muse . Gli undici brani che lo compongono sono stati prodotti dalla band, insieme a diversi produttori tra cui Rich Costey, Mike ...

I Muse ospiti internazionali della finale di X Factor 12 al Mediolanum Forum di Assago : I Muse ospiti internazionali della finale di X Factor 12. L'annuncio arriva a pochi giorni dall'avvio dei Live, che hanno già iniziato ad animare l'X Factor Arena con le esibizioni decise dai giudici in carica per la nuova edizione. L'atto conclusivo della nuova stagione si terrà al Mediolanum Forum di Assago, dove per la prima volta saranno ospitati i Muse. I super ospiti che prenderanno parte alla serata finale del talent di Sky Uno ...