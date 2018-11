I Muse annunciano il Simulation Theory World Tour 2018 | tutti i dettagli delle date di

sportfair

: E' ufficiale! ?? In esclusiva su RTL 102.5 i @muse annunciano il ritorno in Italia ?? Il 12 luglio allo Stadio San Si… - rtl1025 : E' ufficiale! ?? In esclusiva su RTL 102.5 i @muse annunciano il ritorno in Italia ?? Il 12 luglio allo Stadio San Si… - TheOrwellian : I Muse annunciano le date, tutti impazziscono. Io così - readytokiss : RT @rtl1025: E' ufficiale! ?? In esclusiva su RTL 102.5 i @muse annunciano il ritorno in Italia ?? Il 12 luglio allo Stadio San Siro di Milan… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Venerdì 12 luglio, Stadio San Siro, Milano e Sabato 20 luglio, Stadio Olimpico, Roma: itornano in concerto in Italia con il loroDopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto– Live at Rome Olympic Stadium diretto da Matt Askem, itorneranno a suonare nei due più grandi e prestigiosi stadi italiani, rispettivamente venerdì 12 luglio a Milano e sabato 20 luglio a Roma. La band, pluripremiata ai Grammy Awards, icona del rock “multiplatino”, sarà live negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Europa (altresaranno annunciate in seguito), per presentare il nuovo album “” in uscita il 9 novembre per Warner Bros Records. Per i, conosciuti in tutto il mondo per i loro spettacoli live “incendiari” e ...