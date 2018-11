I grillini del Nord in pressing su Di Maio | “La Lega ci porterà via tutti i voti”  

RCC * Mulè - FI - : ' L'unico collante del governo è quello di stare seduti sulle poltrone e occupare tutto - per i grillini è uno sport nuovo e gli piace ' - : Nulla di nuovo sotto il sole, ma per i grillini è uno sport nuovo. Come gli piace ai ragazzi!" Sull'ultimatum di Berlusconi a Salvini. "Se tu vieni meno alle promesse che hai fatto agli elettori ...

Braccio di ferro M5s-Lega sulla Consob. I grillini puntano su Minenna ma il Carroccio insiste su Dell'Acqua : La nomina del presidente della Consob dovrebbe essere una priorità quando i mercati sono deboli e nel mirino della speculazione come sta succedendo negli ultimi tempi. Eppure, nonostante questa allerta, un accordo sul nome che guiderà la Commissione nazionale per le società e la borsa ancora non c'è. E secondo una fonte pentastellata vicino al dossier bisognerà aspettare la prossima settimana perché, ...

Governo del cambiamento di idee. Su Tap - Ilva e condoni i grillini sono diventati salviniani : Doveva essere il Governo del cambiamento e diciamo la verità un netto cambiamento c’è stato: non si era mai visto un vicepremier, ministro dello Sviluppo economico e Lavoro, dire tante falsità e dimostrare oltre che incoerenza una preoccupante incompetenza. Il Movimento 5Stelle in campagna elettorale prometteva ogni cosa. Andavano a Taranto e promettevano la chiusura dell’Ilva. Andavano in Val Susa e promettevano il blocco della Tav. Andavano a ...

Consob ancora senza presidente. Le mire della Ruocco irritano i grillini : Dal 13 settembre scorso la Consob, l’autorità che vigila sui mercati, non ha una guida. «Molto presto nomineremo un servitore dello Stato e non della finanza internazionale», assicurava allora Luigi Di Maio, entusiasta per aver accompagnato alla porta Mario Nava. Poi i giorni sono passati, quel «molto presto» è scaduto, e qualcuno ha iniziato a ...

I grillini sbloccano il gasdotto Tap : rivolta della base in Puglia : Il M5S delude la base in Puglia. Via libera grillina alla costruzione del gasdotto Tap. “E’ legittima e il governo

I movimenti del No incalzano i grillini : L'ultimo tentativo del M5s e dei No Tap di far saltare la costruzione del gasdotto che approderà a Melendugno, in Puglia, si è infranto con la relazione licenziata dal ministero dell'Ambiente e inviata al premier Giuseppe Conte. "L'opera è legittima", è l'esito dell'esame fatto su oltre mille pagine

grillini verso la retromarcia : ipotesi di una revisione del disavanzo : Il commissario europeo Moscovici contesta all’Italia il 2,4 per cento di deficit per il 2019. La lettera ufficiale dell’Unione Europea

Gasdotto - l'ira del Salento sui grillini : "Il Tap parte - si dimettano" : 'Sono dei pezzi di..., si devono verg ognare, si devono dimettereee!'. Il ragazzo con la maglietta 'No Tap né qui né altrove' non aggiunge altro alla sua stringata dichiarazione politica, men che meno ...

Fessi del giorno. Il metodo Banksy applicato ai grillini : Nel giorno in cui il ministro delle Infradito (le Infrastrutture a questo punto sono troppo, per lui) Danilo Toninelli si butta a capofitto nel tunnel del Brennero, dando una capocciata politico-comunicativa di cui rimarrà il segno nei libri di storia; nel giorno in cui la sindachetta del municipio

Immigrati - la Banca preferita dai grillini presta soldi alla nave della Ong : Perchè Banca etica è l'istituto di credito preferito dai grillini , fin dall'inizio della loro avventura politica. E che ora, garantendo il prestito per la nuova operazione 'umanitaria' in mare, di ...

La banca preferita dai grillini finanzia la nave delle Ong : Una delle prime ad annunciarlo è stata l'attuale sottosegretario all'Economia Laura Castelli, seguita da una quindicina di parlamentari. Il Movimento cinque stelle ha utilizzato l'istituto anche per ...

I grillini si arrendono. Bucci commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi : La buona notizia, almeno per i genovesi che da oltre un mese aspettano di sapere cosa ne sarà di loro e del Ponte Morandi, è che finalmente il governo ha individuato il commissario straordinario alla ricostruzione. Cioè colui al quale il decreto Genova affida tutte le competenze in materia di “demol

[L'esclusiva] grillini in mutande e nomi fantasiosi per mascherare i condoni. Il piano della Lega : Il ministro Savona propone di turarsi il naso per approvare il condono, chiamato Pace fiscale dai leghisti, e chiudere così con la Fornero. 4 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Le toghe rosse mollano il Pd e vanno coi grillini della corrente guidata da Piercamillo Davigo : L'elezione del 'piddino renziano fiorentino', come lo definito un 5 Stelle, David Ermini a vicepresidente del Consiglio David Ermini, con conseguenti polemiche dei grillini per il 'colpo di Stato' ...