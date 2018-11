I fan scettici dopo l' annuncio di Diablo Immortal | ecco la risposta di Blizzard

eurogamer

(Di lunedì 5 novembre 2018)è stato annunciato alla BlizzCon poco tempo fa e, per dirla in modo gentile, la community non ha risposto in modo troppo positivo alla notizia.Come riporta VG247.com, il trailer cinematografico e quello di gameplay dipresentano un gran numero di "dislike" e, a commentare la situazione, è intervenuto Wyatt Cheng, lead game designer del gioco, che ha affermato:"Penso che sia totalmente comprensibile. Parlavamo di come la gran parte della community disia composta da giocatori PC, che hanno conosciutotramite PC e adorano la piattaforma PC. Penso che se vieni alla BlizzCon aspettandoti e sperando in unper PC e non giochi affatto con i titoli per cellulare, penseresti "oh, non è quello che ho chiesto, questo non fa per me". Penso che sia giusto che le persone siano scettiche".Read more…