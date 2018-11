I bastardi di Pizzofalcone | intervista a GENNARO SILVESTRO

tvsoap

: Le nostre interviste! - redazionetvsoap : Le nostre interviste! - zazoomnews : I Bastardi di Pizzofalcone 2 anticipazioni e trama quinta puntata del 5 novembre 2018: Souvenir - #Bastardi… - Lallina36 : RT @GassmanGassmann: A questa sera su @RaiUno I BASTARDI di PIZZOFALCONE...sintonizzate meglio!!!???? -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Grande riscontro di pubblico anche per la seconda stagione della fiction Rai Idi, e noi ne abbiamo approfittato per incontrare uno dei protagonisti della serie, l’attore, felice del successo della fiction Idi? Molto. Il pubblico reagisce bene. Sono contento! Fai un personaggio difficile… Bello però. C’era molta aspettativa. Grazie al regista esce fuori lo spessore reale, il mio Francesco romano commuove e non è solo quello duro e violento che picchia la moglie. Ci sarà una terza stagione? Lo speriamo tutti e siamo ottimisti. Siete un bel gruppo tra voi attori anche fuori dal set? Si! Una squadra molto affiatata tra giovani e veterani, abbiamo una chat su Whatsapp e siamo sempre in contatto. Reciti con Miriam Candurro, anche lei volto di Un posto al sole come lo sei stato tu tanti anni ...