I Bastardi di Pizzofalcone 2 | anticipazioni ultima puntata del 12 novembre 2018

davidemaggio

: #IBastardidiPizzofalcone2 | Anticipazioni ultima puntata 12 novembre - FictioneFilm : #IBastardidiPizzofalcone2 | Anticipazioni ultima puntata 12 novembre - infoitcultura : Stasera puntata 'I bastardi di Pizzofalcone 2' girata a Sorrento - infoitcultura : Sorrento questa sera in tv nella puntata de “I bastardi di Pizzofalcone” -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann In quel di Napoli il commissariato diè tornato ad essere operativo. Nonostante le molte difficoltà e i giudizi prevenuti dei superiori, i “” hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra. Una squadra che come tutte quelle che funzionano non può che essere riconfermata. Nuove indagini e difficili casi da risolvere tra i vicoli della città partenopea attendono ogni giorno Lojacono (Alessandro Gassmann) ed il suo gruppo. Ma il malaffare non è l’unico problema de Idiche, terminata la giornata lavorativa, devono fare i conti con il proprio privato, per nessuno di loro particolarmente semplice e appagante. Anche questi sei nuovi episodi sono tratti dai fortunati romanzi di Maurizio De Giovanni. Dietro la macchina da presa Alessandro D’Alatri. Idi2 ...