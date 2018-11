blogo

: Guardando I Bastardi di Pizzofalcone - EnricoMarotta83 : Guardando I Bastardi di Pizzofalcone - tvblogit : I Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni e trama ultima puntata: Tradimenti - Varych4 : I Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni e trama ultima puntata: Tradimenti -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Idisono alle prese con il caso di una ragazzina, Martina, che sembra vittima di abusi da parte del padre., almeno questo va pensare il tema scritto a scuola. Una verità terribile celata fra le righe del tema che Martina ha svolto in classe. In gioco ci sono sentimenti inaspettati, pensieri indicibili e il senso angoscioso della minaccia e del tradimento. Verità e menzogna si alternano e ci spiazzano esattamente come ci spiazza l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann). Il suo passato, la macchia che lo tormenta da quando era in Sicilia, torna all’improvviso e fa traballare la fiducia che ha conquistato tra i colleghi e anche con la Piras (Carolina Crescentini). L'accordo con i mafiosi fa più danni di quanti, forse, l'uomo non sia in grado di gestire e trascina con sé la vita privata. Idi2, come seguirlo in tv e in live streaming I ...