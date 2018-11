Ho i primi sintomi della menopausa Gode di una brutta reputazione È ora di

huffingtonpost

(Di lunedì 5 novembre 2018) "Credo che lagoda di unae abbia bisogno di essere rivalutata". O per la precisione: venduta con una nuova immagine. A dirlo è Gwyneth Paltrow, che in un video realizzato per il suo brand "Goop" si è aperta sull'argomento. L'attrice ha confessato di stare sperimentando proprio in questo periodo, a 46 anni, i: un cambiamento che l'ha portata a riflettere su quanto questo momentovita di una donna sia sottovalutato e spesso giudicato negativamente.Visualizza questo post su InstagramHere's to rebranding life after 40. Link in bio for our newest #goopwellness addition.Un post condiviso da goop (@goop) in data: Ott 29, 2018 at 8:13 PDT"Nella nostra società non abbiamo un esempio di donna inpiena di ambizioni", ha aggiunto. Secondo l'attrice, le donne non dispongono neanche degli strumenti ...