Hera punta sull' economia circolare «Biometano dai rifiuti organici | combustibile

F1 – Arrivabene punta al titolo costruttori e smascHera le fake news : “nessun addio alla Ferrari - magari qualche rinforzo” : Dall’obiettivo ‘titolo costruttori’ ai problemi accusati dalle Rosse durante questa stagione: Maurizio Arrivabene intervistato alle Finali Mondiali Ferrari di Monza Maurizio Arrivabene presenzia alle Finali Mondiali Ferrari di Monza. Il team principale della scuderia di Maranello in tale occasione ha parlato della stagione di F1 quasi conclusa, nella quale si può raggiungere ancora un obiettivo: il titolo ...

Isola dei Famosi 2019 - ecco chi sbarcherà in Honduras : e spunta il nuovo inviato al posto di Stefano De Martino : Dopo il Grande Fratello Vip, un'altra avventura sotto l'occhio delle telecamere aspetta i rimanenti, pochi, vip nostrani: l'Isola dei Famosi 2019 . Infatti, si sta approntando il cast dei concorrenti ...

#PechinoExpress 7 – Settima puntata del 01/11/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della GHerardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Settima puntata della Settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La sesta puntata ha totalizzato 1.246.000 spettatori e uno share del 5,74%. Si tratta del ...

Legge di Bilancio - spunta la tassa per i pescatori sportivi : si pagHeranno da 10 a 100 euro all’anno : Chi andrà a pesca per fini sportivi e ricreativi dal 2019 dovrà pagare un contributo annuale, che varierà tra i 10 e 100 euro. E se dovesse trasgredire la nuova norma, in base al codice della navigazione, subirà una sanzione di 51 euro. È una delle novità contenute nell’ultima bozza della Legge di Bilancio. Dall’anno prossimo per l’esercizio della pesca non professionale sarà necessaria, oltre al pagamento della tassa annuale, anche ...

#PechinoExpress 7 – Sesta puntata del 25/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della GHerardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Sesta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La quinta puntata ha totalizzato 1.651.000 spettatori e uno share del 7,6%. PECHINO EXPRESS 7 ...

#PechinoExpress 7 – Quinta puntata del 18/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della GHerardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Quinta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La quarta puntata ha totalizzato 1.721.000 spettatori e uno share del 8,07%. PECHINO EXPRESS 7 ...

Grande Fratello Vip - Quarta Puntata : la Contessa Patrizia De Blanck SmascHera la Marchesa Daniela D’Aragona! : Tante le situazioni che si sono succedute durante la Quarta Puntata del Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio entra nella casa e bacchetta i concorrenti. La Contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa Daniela D’Aragona arrivano alle mani. Si ritorna a parlare di Fabrizio Corona e Giulia Provvedi! Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio entra nella casa come concorrente. Il paroliere non risparmia di dire il suo pensiero astioso nei ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 15-19 ottobre 2018 : Marina smascHera Vera! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 15 ottobre a venerdì 19 ottobre 2018: Marina scopre che Vera è l’assassina di Veronica e la ricatta! Anticipazioni Un posto al sole: Marina capisce che ad uccidere Veronica è stata Vera! Niko e Susanna trovano la casa dei loro desideri! Diego si sente “diverso” da Beatrice, mentre arriva finalmente il giorno della sentenza sul caso di Enriquez! Intrighi, sconcertanti ...

#PechinoExpress 7 – Quarta puntata del 11/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della GHerardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Quarta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La terza puntata ha totalizzato 1.517.000 spettatori e uno share del 7,29%. PECHINO EXPRESS 7 ...

Grande Fratello Vip - Terza Puntata : Giulia Provvedi SmascHera Fabrizio Corona! : Tantissimi gli argomenti trattati durante la Terza Puntata del Grande Fratello Vip. Tensioni e battibecchi, smorzati anche da tante risate. Maurizio Battista sembra intenzionato ad abbandonare definitivamente il gioco. Francesco Monte ad un passo dall’incontrare Cecilia Rodriguez. Silvia Provvedi Smaschera Fabrizio Corona. Grande Fratello Vip: Ilary Blasi mette a dura prova Francesco Monte. Lo avvisa che dietro alla porta, c’è la ...

#PechinoExpress 7 – Terza puntata del 04/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della GHerardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Terza puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La seconda puntata ha totalizzato 1.701.000 spettatori e uno share del 8,32%. PECHINO EXPRESS 7 ...

#PechinoExpress 7 – Seconda puntata del 27/09/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della GHerardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Seconda puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La prima puntata ha totalizzato 1.911.000 spettatori e uno share del 9,92%. PECHINO ...

(VIDEO) Sara Affi Fella smascHerata dalla redazione in puntata di Uomini e Donne… il video : La redazione di Uomini e Donne viene avvertita che la tronista Sara Affi Fella, durante la sua permanenza nel programma, era fidanzata. Ecco il video per ben sette mesi Nicola Panico e Sara Affi Fella si sarebbero visti di nascosto a casa di lei a Venafro. Con la complicità dei genitori di Sara, Nicola avrebbe parcheggiato ogni volta la sua automobile in un posto sicuro, lontano da occhi indiscreti. A quanto pare Panico sarebbe rimasto più volte ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 settembre 2018 : Rocco smascHera Gemma! : A Uomini e Donne Over, Rocco vuole interrompere la conoscenza con Gemma spiegandone i motivi! Ida e Riccardo continuano a discutere e decidono di lasciarsi! Uomini e Donne: Rocco indignato con Gemma! La Puntata Uomini e Donne Over inizia come di consueto con Gemma Galgani la quale sta frequentando Rocco. La conduttrice manda in onda la loro esterna. I due piccioncini si baciano e sembrano essere felici. Si viene a sapere che il cavaliere passa ...