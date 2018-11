Hai detto trenta? | un esuberante racconto on the road con la lista delle 15 cose da fare

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Andare ad un concerto di Cesare Cremonini e limonarlo”. Punto sei dellaquindicidaprima dei trent’anni vergato negli anni Novanta dalle adolescenti Andrea, Lea, e Viola. Tre amiche per la pelle, “trio compatto”, che nel 2018 una volta cresciute, mezze fidanzate, mezze sposate, forse qualcuna un po’ incinta, mezzi lavori o lavori interi mal sopportati, diventano protagoniste dell’on theHai? (Rizzoli). Da Milano alla Sicilia, passando per Bologna (of course, c’è Cesare), Roma, e perfino con uno sconfinamento a Malta, il viaggio in auto del terzetto ha l’andamento carico di vocali dell’ultima sillaba quintuplicate per la gioia, di una involontaria riscoperta di sé, di una nostalgia per l’adolescenza che fu, di quel lasso di tempo che sembra rifulgere da sempre nella magica luce della spensieratezza adolescenziale. Ogni ragazza ...