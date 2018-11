Gravina sul caso Entella | “Ci sarà una riflessione politica”

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) "Siamo in attesa della decisione del Tar di domani". Il presidente della Figc Gabrielespiega quali saranno le prossime mosse a proposito dele della possibilità di modificare il campionato di Serie B in corso: "Non appena avremmo a disposizione queste decisioni si farà unapolitica. Bisognerà capire se in un momento così avanzato si potrà procedere a una modifica dei campionati. Ciuna seriapolitica".