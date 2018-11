Gravina | ' Con il Var errori al minimo | ma si può migliorare'

Gravina : “idea di riforma dei campionati con A e B a 20 squadre” : “Dobbiamo avviare in tempi rapidissimi un’idea di riforma dei campionati che possa prevedere una Serie A e una serie B a 20 squadre con la riduzione del mondo professionistico a queste due categorie e la trasformazione della serie C in semiprofessionismo. E’ una modifica che farebbe bene a tutto il sistema sportivo e avremo bisogno sicuramente dell’aiuto delle autorità governative, in particolare del sottosegretario ...

Serie B a 19 squadre - il CF della Figc prende atto della sentenza del Consoglio di Stato : le parole di Gravina : In attesa della discussione in merito che si terrà il 15 novembre, il consiglio federale ha preso atto della scelta del Consiglio di Stato di riportare la B a 19 squadre Il consiglio federale della Figc ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha lasciato inalterato il format a 19 squadre in Serie B. La discussione nel merito si terrà il 15 novembre, in attesa di quella data sono state intanto ricalendarizzate le ...

Gravina - Coni Servizi? Parlo dopo Malagò : ... con la prevista riforma di Coni Servizi e il passaggio della gestione dei contributi alle federazioni sportive a un ente sotto il controllo del ministero dell'economia. "Nell'ultimo incontro a ...

Gravina - Coni Servizi? Parlo dopo Malagò : ... con la prevista riforma di Coni Servizi e il passaggio della gestione dei contributi alle federazioni sportive a un ente sotto il controllo del ministero dell'economia. "Nell'ultimo incontro a ...

Nicchi : «Contento dell'elezione di Gravina. Il Var? Non è depotenziato» : Noi vogliamo fare bene il nostro lavoro non solo a livello tecnico; l'unica cosa che abbiamo garantito a Gravina è quello di non preoccuparsi del mondo arbitrale. Il mondo arbitrale studia ed è ...

Serie B - Lega B accusa Figc dopo decisione del Tar e ricorre a Consiglio di Stato. Gravina indice Consiglio : ... gli sponsor e per tutte quelle realtà intimamente ed economicamente connesse al mondo del calcio". La scelta della Federcalcio di non ricorrere a sua volta al Consiglio di Stato ma anzi di ...

Cairo con Tuttosport. Scudetto '27 da Gravina : TORINO - Ebbene sì: Cairo riparte. Il Torino riparte. Per il semplice motivo che non molla, non si arrende, ci crede, ci prova. Prova, cioè, a richiedere e fors'anche a ottenere giustizia, un giorno: ...

Caos ripescaggi - il neo presidente della Figc Gravina convoca riunione d’urgenza : Il neo presidente della federcalcio Gabriele Gravina ha riunito d’urgenza nella sede di via Allegri il pool di avvocati della Figc. Allo studio dei legali e del numero 1 federale, già ai tempi della presidenza della Lega Pro contrario al blocco dei ripescaggi, la soluzione migliore per uscire dall’impasse che si è venuta a creare dopo la decisione di oggi del Tar secondo cui “deve essere riesaminata dagli organismi ...

Figc - Gravina : “confronto con il governo” : “E’ un incontro istituzionale già previsto, doveroso da parte di una istituzione sportiva che deve relazionarsi con il governo. Un’associazione come la Figc che ha bisogno dell’intervento dell’Esecutivo non può che fare passaggi del genere, per rispetto e per le proposte che porteremo al sottosegretario”. Così il neopresidente della Figc, Gabriele Gravina, prima di recarsi a Palazzo Chigi per incontrare ...

Figc - incontro Gravina-Giorgetti : ... accompagnato dal presidente della Lega dilettanti, Cosimo Sibilla, è giunto a piedi a Palazzo Chigi per incontrare il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport, Giancarlo Giorgetto.

Gravina - doveroso confronto con governo : ANSA, - ROMA, 23 OTT - "E' un incontro istituzionale già previsto, doveroso da parte di una istituzione sportiva che deve relazionarsi con il governo. Un'associazione come la Figc che ha bisogno dell'...

Calcio - Gianni Infantino : “Spero che con l’elezione di Gravina si inizi a fare creando basi forti” : A margine dell’elezione di Gabriele Gravina a presidente della FIGC si è concesso a diverse testate il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che ha rilasciato una lunga intervista a “Giorno – Carlino – Nazione Sport” fornendo diversi spunti interessanti riguardo il prossimo futuro del panorama calcistico italiano. Infantino ha esordito così: “C’è bisogno di una presidenza forte e spero che con ...

Figc - Gravina presidente con il 97% : «Cambiamo - il calcio non aspetta» : Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della Figc, è stato eletto alla prima votazione dall'assemblea della Federcalcio riunita a Roma, col 97,20% dei voti. Lungo applauso della...

Figc : Gravina nuovo presidente. Eletto con il 97% dei voti : Figc– L’ufficialità è arrivata. Non che la sua elezione fosse in dubbio, considerando soprattutto che era l’unico candidato eleggibile, ma Gabriele Gravina è il nuovo Presidente della Federcalcio. A quasi un anno di distanza dalla disfatta contro la Svezia, che ha portato allo stravolgimento dei vertici federali (con le dimissioni di Tavecchio e il successivo […] L'articolo Figc: Gravina nuovo presidente. Eletto con il ...