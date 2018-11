Grande Guerra | Ciambetti | a Villa Giusti firmata dichiarazione ' Veneto terra di pace'

Mattarella sulla Grande Guerra : "Amore per patria diverso da nazionalismi" : Dopo la Grande Guerra fu una parte politica a comprimere la libertà di tutti. In questo risiede il profondo legame tra Risorgimento e Resistenza'. Mattarella , poi, 'calca' un po' la mano con una ...

Grande Guerra : dalla fine del conflitto le basi per l'Europa unita : "I cento anni di Trieste italiana sono un'occasione per ricordare tutte le vittime della Grande Guerra e celebrare, al contempo, una città la cui Grande zza è figlia delle asperità di una storia ...

4 novembre 2018 - 100 anni dalla vittoria e dalla fine della Grande Guerra : Le nostre Forze Armate sono parte fondamentale di questo disegno e sono impegnate per garantire la sicurezza e la pace in ambito internazionale, rafforzando il prestigio dell'Italia nel mondo." ...

Mattarella all'Altare della Patria : cerimonia per il 4 novembre - vittoria della Grande Guerra : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina all'Altare della Patria a Roma una corona d'alloro al sacello del milite ignoto in occasione della ricorrenza del 4 novembre ...

Roma - Mattarella all'altare della patria : cerimonia per il 4 novembre - vittoria della Grande Guerra : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina all'altare della patria a Roma una corona d'alloro al sacello del milite ignoto in occasione della ricorrenza del 4 novembre ...

TV - RAI1 : a Speciale Tg1 cronache minori della Grande guerra : Un secolo fa, con l’armistizio di Compiègne – alle ore 11 del giorno 11 dell’undicesimo mese dell’anno 1918 – termina la Prima guerra mondiale. Ma il tributo di sangue è spaventoso: quasi dieci milioni di morti, calcolando solo i soldati caduti in battaglia. Per l’Italia, la guerra contro l’impero asburgico finisce una settimana prima – il 4 novembre – con la riuscita offensiva dal Piave a Vittorio Veneto. In questi cento anni la memoria ...

Sergio Mattarella e la Grande Guerra «La lezione del 1918 : l'amor di patria non è nazionalismo estremo» : Da quello spartiacque è venuto meno il primato dell'Europa nel mondo». Cosa suscita in lei la data del 4 novembre? Lo slogan di una pretesa 'vittoria mutilata' ha aiutato l'ansia di rivalsa del ...

Linea Blu – Trentesima puntata del 3 novembre 2018 – La Grande Guerra sul mare. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15:30 fino alla fine del mese di novembre . Oggi va in onda la Trentesima […] L'articolo Linea Blu – Trentesima puntata del 3 novembre 2018 – La grande guerra sul mare. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Grande Guerra : vescovo Padova - costruire la pace sempre e in ogni luogo (2) : (AdnKronos) - "Ma vorrei aggiungere: anche qui, in Veneto, in Italia e in Europa, dove da tempo non si vivono conflitti armati, c’è bisogno – sempre e ancora – di alimentare il desiderio della pace con stili e atteggiamenti di pace", auspica. "Tutti gli esseri umani desiderano la pace, è l’anelito p