Grande Fratello Vip | anticipazioni della puntata di stasera Una bellissima sorpresa per

Grande Fratello Vip - Luca Onestini si scaglia contro Francesco Monte : "Ha esagerato ad attaccare Elia Fongaro" : L'ex gieffino critica il comportamento assunto nella casa dal pugliese.

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo a Benedetta Mazza : “Attenta che da burrosa a lardosa è un attimo” : Un nuovo “scandalo” (se così si può chiamare) colpisce i concorrenti del Grande Fratello Vip, sorvegliati a vista dagli utenti del web, in attesa di scivoloni o frasi da contestare. Anche quest’anno c’è stata la presunta bestemmia (impunita), c’è stata l’accusa di omofobia e pure quella di razzismo. Ora tocca al “body shaming”: ci ha pensato Ivan Cattaneo a destare scalpore. Il web contesta all’icona della musica ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 5 novembre 2018 : eliminato e confronti : Grande Fratello Vip 2018, Anticipazioni puntata stasera: una bellissima sorpresa per Walter L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 andrà in onda stasera, 5 novembre. Le Anticipazioni annunciano una bellissima sorpresa per Walter, sicuramente meritata e apprezzata dal pubblico. Walter è molto amato dagli spettatori del reality show e sono tutti in attesa di emozionarsi […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 5 ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander “la prossima a uscire”? L’indiscrezione bomba : Jane Alexander sarà la prossima a uscire dalla casa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione circola da qualche giorno e ormai non si parla d’altro. Lunedì 5 novembre 2018 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e c’è Grande fermento. Dopo le prime settimane in cui il reality show ha fatto fatica a decollare a causa dei vip non molto “convincenti”, pare che ora il programma stia decollando. Di sicuro sono serviti i moltissimi ...

Grande Fratello Vip - la sorpresa straziante per Walter Nudo in diretta : anticipazione - il colpo al cuore : Ci sarà una sorpresa dedicata a Walter Nudo nel corso della puntata di lunedì 5 novembre del Grande Fratello Vip . Come riportato nelle anticipazioni di Blogo, per Nudo sarà predisposto un ...

Grande Fratello Vip - lo sfregio all'ultimo secondo per la Cipriani : perché non la fanno entrare nel reality : Non c'è pace per Francesca Cipriani , da giorni in attesa di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl era riuscita a convincere la produzione dopo diversi appelli su giornale e in ...

Grande Fratello Vip 3 : il daytime del 5 novembre 2018 in diretta dalle ore 16 : 10 : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3: il daytime del 5 novembre 2018 in diretta dalle ore 16:10 pubblicato su ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander 'uscirà prima'. Hanno scoperto una cosa : una bomba su Mediaset : Abbandono programmato al Grande Fratello Vip ? In rete sorge il sospetto su Jane Alexander . Un utente, infatti, ha pubblicato su Twitter le locandine dello spettacolo teatrale che vedrà l'attrice ...

Fabrizio Corona - Ilary Blasi e Grande Fratello è solo l'inizio : 'Pagherete le pene dell'inferno' : Le minacce a Ilary Blasi dopo il tumultuoso giovedì al Grande Fratello Vip per Fabrizio Corona sono acqua di rose. L'ex re dei paparazzi, su Instagram, alza il tiro e il livello della sua furia ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo a rischio eliminazione per questa frase su Benedetta Mazza : Una frase azzardata potrebbe creare grossi guai a Ivan Cattaneo . Il web è in rivolta contro il cantante e chiede a gran voce la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip . Tutta colpa di quelle ...

Domenica Live - la Marchesa d'Aragona dal Grande Fratello Vip al dramma. Il segreto : 'Mio marito e il coltello' : Nuovi drammatici dettagli sulla vita della Marchesa d'Aragona . Ospite come d'abitudine a Domenica Live da Barbara D'Urso , dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip , Daniela Del Secco non solo ha ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo e la frase sotto accusa : «Ha bullizzato Benedetta Mazza - va eliminato» : Il web è in rivolta per la frase di Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip 2018 e ne chiede a gran voce l'eliminazione. L'accusa mossa dagli spettattori è di bullismo nei confronti di Benedetta Mazza . ...

Grande Fratello Vip - tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è già finita. Alessandro Cecchi Paone - la soffiata : Per lui, Jane Alexander ha anche lasciato in diretta il suo fidanzato, addirittura dopo una proposta di matrimonio. Ma Elia Fongaro , di fresco eliminato dal Grande Fratello Vip , non avrebbe alcun ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo eliminato? Bufera per parole su Benedetta : Ivan Cattaneo eliminato dal Gf Vip? La polemica spacca il Web Non si fa altro che parlare di Grande Fratello Vip 2018: Ivan Cattaneo infatti se n’è uscito con un’altra delle sue e anche questa volta il Web sembra non aver digerito quanto ha visto e ascoltato. Diciamo sin da subito che a nostro avviso […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018, Ivan Cattaneo eliminato? Bufera per parole su Benedetta proviene da Gossip e Tv.