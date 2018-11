Grace Coddington | l’eleganza del gatto

vanityfair

(Di lunedì 5 novembre 2018) Questo articolo è tratto dal numero 44 di Vanity Fair in edicola fino al 7 novembre 2018è una leggenda. Lo sanno gli operatori del settore, abituati a vedere la sua chioma rossa in prima fila alle sfilate. Lo sa il grande pubblico, che ha imparato a conoscere il suo lavoro dalle pagine di Vogue America, dove per 28 anni come direttore creativo ha raccontato meravigliose storie fatte di immagini, dettando al mondo gusto e stile. vf-5857719186001 Dopo tre libri e infiniti successi, nel 2016 ha deciso di lasciare il posto a tempo pieno per un ruolo che le permetta di coltivare passioni e collaborazioni diverse. Come la capsule collection Catogram di Louis Vuitton, disegnata assieme a Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni donna di Louis Vuitton e suo amico, e ispirata dal suo amore per i gatti. GLI OSPITI DELLA PRESENTAZIONE NEWYORKESE DELLA CAPSULE: ...