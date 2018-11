Governo | subito investimenti contro il dissesto e norme su abbattimenti

Suicidio assistito - sul caso Dj Fabo la Consulta deciderà subito. Cappato : “Governo contro me? Aspetto la politica da 5 anni” : Il caso di Dj Fabo e di Marco Cappato è arrivato in Corte costituzionale. I giudici della Consulta hanno ascoltato tutte le parti, in particolare gli avvocati che rappresentano il leader radicale dell’associazione Luca Coscioni, accusato di istigazione e aiuto al Suicidio e i rappresentanti dell’avvocatura dello Stato, in rappresentanza del governo. In udienza era presente Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, ma ...

Toninelli “non possiamo chiudere A24-A25”/ Allarme piloni - Strada Parchi smentisce “Governo può - subito soldi” : Toninelli “piloni A24-A25 in condizioni allarmanti”. Ultime notizie, l'ex numero uno della protezione civile Bertolaso “Ma i soldi per la sicurezza ci sono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Medicina - Governo : “Abolito il numero chiuso - ma non subito” : “Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi“: è quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. “In merito al superamento del numero chiuso per l’accesso alla facolta’ di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un ...

Numero chiuso a Medicina - il Governo : “Abolito”. Poi precisa : “Non subito” : “Si abolisce il Numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi“: è quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. “In merito al superamento del Numero chiuso per l’accesso alla facolta’ di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un ...

Figc - Giorgetti : 'Riforme subito o interviene il Governo' : Parole chiare al Corriere dello Sport del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. Tifoso del Southampton, Giorgetti dall'Inghilterra …

Scuola - Governo Lega-M5S sotto attacco : ‘Fermiamoli subito’ - l’allarme PD : Dura presa di posizione della senatrice Simona Flavia Malpezzi, in merito alla manovra finanziaria che il Governo Conte si appresta a varare. L’esponente del Partito Democratico ha pubblicato un post su Facebook dove si afferma come l’esecutivo voglia mettere le mani nelle tasche degli italiani. L’appello di Simona Flavia Malpezzi è quello di fermare subito il Governo che intende gravare le future generazioni di un debito ...

Figc - il Sottosegretario Giorgetti : “Riforme subito o il Governo interviene” : Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato della libertà di movimento concessa alla Federcalcio: “Il Governo è attento e decisamente sensibile allo sport, garantisce l’autonomia alla Federcalcio, ma se il sistema non ce la fa da solo è pronto a intervenire“. Giorgetti, poi, ha anche parlato delle prossime ...

Martina chiede a Conte licenziare subito Casalino dal Governo : Roma, 22 set., askanews, - 'Le parole del portavoce del premier Casalino sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente #decenza'. Lo ha dichiarato via ...

Martina chiede a Conte licenziare subito Casalino dal Governo : Roma, 22 set., askanews, - "Le parole del portavoce del premier Casalino sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente #decenza". Lo ha dichiarato via ...

Crozza-Conte e i primi 100 giorni di Governo : "Pronto - Luigi? Ti rifaccio subito il caffè" : Il Conte di Crozza è un po' in difficoltà nel fare il bilancio dei suoi cento giorni di governo: parla di uno storico accordo sui migranti, di Flat Tax e reddito di cittadinanza ma il giornalista che ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza subito in manovra o sarà grave problema per Governo' : In occasione della puntata di Cartabianca su Raitre di questo martedì 11 settembre è intervenuto il vicepremier, nonché ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio. Il leader del M5S si è soffermato in modo particolare sull'imminente legge di bilancio che dovra' essere varata dal Governo. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto sui temi economici. 'O nella manovra c'è il reddito di cittadinanza o c'è un grave problema ...

Governo - Tria 'Non si può fare tutto subito'. Confindustria 'La politica smetta di cavalcare rabbia' : Che vanno risolti puntando alla costruzione di una società inclusiva e aperta, che non cavalchi rabbia e rancore e che non determini uno stato di ansietà che per l'economia è uno dei grandi mali. ...

Ponte Morandi - Uil e Spedizionieri spezzini : 'Fare presto - Governo agisca subito' : Sono questi continui balletti a delegittimare la politica". Intanto il Movimento 5 Stelle annuncia l'M5S tour proprio in val Polcevera dal 14 al 16 settembre: "A un mese esatto dal crollo del Ponte ...

Infrastrutture - Bevilacqua - Ugl - a Governo e parlamento : 'Tagliare leggi inutili e subito l'ok a nuovi ponti e strade' : Si chiede a governo ed i partiti che lo compongono , non sempre d'accordo sulle azioni da prendere in tema di economia e sviluppo, di delineare una precisa road map per garantire: snellimento ...