Governo | fiducia su dl sicurezza | Buffagni attacca dissidenti M5S

Decreto Sicurezza - fonti di Governo : ‘Verrà messa la fiducia sul provvedimento’ : Il governo porrà la questione di fiducia sul voto al Decreto Sicurezza , cavallo di battaglia di Matteo Salvini e contestato da alcuni parlamentari del Movimento Cinque Stelle. È quanto apprendono le agenzie di stampa da fonti pentastellate dell’esecutivo. Il Decreto – che scade il 3 dicembre – è approdato oggi in aula al Senato, dove è iniziata la discussione generale. Il Partito Democratico nel giorno in cui il testo era stato ...

Decreto sicurezza - il Governo pone la questione di fiducia : Il governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul Decreto sicurezza , voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'esecutivo prova così a contenere la protesta di alcuni dissidenti del MoVimento 5 Stelle che negli scorsi giorni hanno dichiarato di essere contrari al provvedimento, minacciando più volte di non votarlo.Continua a leggere

Sondaggi - Ixè : “Fiducia nel Governo resta alta - ma in calo. Salvini è il più influente” : La fiducia nel governo M5s-Lega resta alta, ma fa registrare una flessione: è al 51%, in calo dal 59% registrato a giugno. Con l’esecutivo che dà sempre più l’idea di essere a trazione leghista. E’ quanto emerge dall’ultimo Sondaggio Ixè. E’ Giuseppe Conte a guidare il ranking dei leader politici nei quali gli italiani nutrono maggiore fiducia: 49% per il presidente del Consiglio, davanti a Matteo Salvini (48%) e a ...