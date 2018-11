Governo | Conte | settimana importante con occhi Europa e mondo puntati addosso

Maltempo : Conte - Governo concentrato su opere di riammodernamento infrastrutture : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - "La macchina dei soccorsi è intervenuta prontamente, non mi stanco di ringraziare la macchina della Protezione civile e di tutti i corpi coinvolti nel soccorso". Così il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a Palermo dopo la riunione in Prefettura. "Bisogna ri

Conte in Sicilia : Governo pronto a stato emergenza anche per Nord : Roma, 4 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Sicilia per verificare di persona la situazione nelle zone colpite dal maltempo e per presiedere una riunione sui soccorsi in ...