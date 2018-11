' Goal Deejay contest' | VOTA la prodezza amatoriale più bella

Goal Deejay : al via la nuova edizione su Sky Sport - dal 31 ottobre 2018 : A partire da domani, mercoledì 31 ottobre 2018, avrà inizio la nuova edizione di Goal Deejay, l'ormai storico programma di Sky Sport che unisce calcio e musica, giunto alla dodicesima edizione.La nuova edizione di Goal Deejay andrà in onda su Sky Sport Serie A, canale 202 di Sky, a partire dalle ore 23:15, e sarà condotta dal rapper Jake La Furia. Il secondo passaggio della puntata andrà in onda su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, alle ...

'Goal Deejay contest' : VOTA la rete amatoriale più bella : La sua girata in area e tiro all'angolino basso con i Pulcini Hellas Torrazza ha tutto per diventare virale ed essere apprezzata in tutto il mondo grazie al web. - Andrea Pelullo , 15 anni, da Roma. ...