Gli sviluppatori di Farming Simulator donano fondi per combattere la siccità in Australia

Cyberpunk 2077 : Gli sviluppatori spiegano come sarà gestita la progressione : CD Projekt RED ha già parlato in modo approfondito del sistema di combattimento del prossimo Cyberpunk 2077 e del modo in cui il gioco gestirà la progressione del giocatore (salire di livello, alberi delle abilità). Ora il team ci fornisce qualche dettaglio in più ancora sulla progressione.come riporta Gamingbolt, in risposta a un messaggio su Facebook (pubblicato su Reddit), la pagina ufficiale di Cyberpunk 2077 ha confermato che la ...

Carlo Calenda contro i videogiochi - le reazioni deGli sviluppatori e il bisogno di dialogo : In una discussione su Twitter, Carlo Calenda ha espresso tutte le sue riserve sul mondo dei videogiochi che hanno comprensibilmente scatenato la reazione di chi lavora nel settore o di chi ne parla abitualmente....

Samsung aprirà Bixby aGli sviluppatori - nuove conferme sullo smartphone pieghevole : Samsung vuole rilanciare Bixby aprendolo ai servizi di terze parti, intanto arrivano conferme sulla diagonale dello smartphone pieghevole Galaxy F. L'articolo Samsung aprirà Bixby agli sviluppatori, nuove conferme sullo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Playdead : Gli sviluppatori di Limbo e Inside al lavoro su un gioco fantascientifico - in terza persona e più aperto : Playdead, ovvero gli sviluppatori degli apprezzati Limbo e Inside sono ufficialmente al lavoro sul loro prossimo progetto che, a quanto pare, si discosterà un po' da quanto visto in passato, mantenendo comunque un legame con le precedenti produzioni.Le informazioni provengono da una rivista danese e sono state riportate su ResetEra. Stando a quanto emerso "sarà un gioco un po' più grande degli altri due. Sarà più aperto e diventerà un gioco in ...

The Blackout Club : l'avventura horror co-op deGli ex sviluppatori di BioShock è disponibile su Steam in Accesso Anticipato : Grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che Question, lo studio composto da membri dei team di BioShock 2 e BioShock Infinite, ha pubblicato il suo ultimo gioco.The Blackout Club è un'avventura horror co-op che vede quattro adolescenti in un viaggio alla scoperta della causa di alcuni avvenimenti recenti e strani nella loro città.I cittadini sono stati trasformati in sonnambuli e i giocatori devono dimostrare che c'è qualcosa di ...

Gli sviluppatori di Hitman 2 ci raccontano la separazione da Square Enix : Lo scorso anno, Square Enix ha preso la triste decisione di lasciare indietro alcuni progetti per concentrarsi sulle sue IP di punta, decisione che ha avuto come conseguenza la separazione tra la compagnia e IO Interactive, gli sviluppatori di Hitman Come riporta Gamespot, fortunatamente lo studio danese è riuscito a mantenere i diritti di Hitman e a diventare uno studio indipendente. Questo è stato un ottimo risultato in quanto al momento della ...

Google Chrome 71 entra nel canale beta con qualche novità per Gli sviluppatori : Google Chrome 71 è ora disponibile all'interno del canale beta su Android, Windows, Mac e Linux, con qualche piccola novità principalmente dedicata agli sviluppatori. L'articolo Google Chrome 71 entra nel canale beta con qualche novità per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Observer annunciano Layers of Fear 2 : Bloober Team ha finalmente alzato il sipario sul suo misterioso Project Méliès, rivelando che si tratta di Layers of Fear 2.L'originale Layers of Fear è uscito nel 2016 e, anche se è discutibile quanto sia efficace come puro horror, è un'esperienza molto originale ambientata in una vecchia casa spettrale dove un artista torturato soccombe lentamente alla pazzia.Dato l'interesse per il primo gioco, il fatto che Project Méliès sia in realtà Layers ...

Battlefield V : il nuovo diario deGli sviluppatori esplora la narrazione dietro le War Stories : In vista dell'uscita di Battlefield V il mese prossimo, DICE ha offerto ulteriori informazioni sulle War Stories che, come saprete, rappresentano la componente per giocatore singolo. Come riporta Gamingbolt, questi segmenti della campagna esplorano diversi teatri della Seconda Guerra Mondiale con personaggi diversi, anche facendoli parlare nelle rispettive lingue. Un nuovo diario di sviluppo fornisce un po' più di contesto per queste diverse ...

Red Dead Redemption 2 : Gli sviluppatori parlano dell'incredibile vivacità del mondo di gioco : Con l'avvicinarsi della data d'uscita di Red Dead Redemption 2, fissata per il 26 ottobre 2018, gli sviluppatori ormai popolano in pianta stabile le prime pagine delle testate specializzate con le loro interviste, fondamentali per carpire qualche dettaglio su questo attesissimo seguito.Aaron Garbut, art director tra le fila di Rockstar North, ha recentemente concesso un'intervista al magazine EDGE, riportata da Gaming Bolt, nella quale ha potuto ...

Problemi ai server di Call of Duty Black Ops 4 - cosa faranno Gli sviluppatori : Call of Duty Black Ops 4 ha registrato una serie di Problemi ai server, ma non si è fatta aspettare la risposta di Treyarch. Alcuni utenti infatti hanno subito segnalato delle anomalie sulle prestazioni dei server di Call of Duty: Black Ops 4 e di conseguenza è arrivata la risposta degli sviluppatori. I Problemi di Call of Duty Black Ops 4 sarebbero stati riscontrati sui server del gioco su PS4 e dalle prime testimonianze apparse su Reddit, ...

Gli sviluppatori di Anthem parlano delle build melee - delle combo e promettono "a breve" nuovo materiale video : Anche se gli sviluppatori di BioWare interagiscono costantemente con i fan rivelando nuovi dettagli su Anthem, è da un po' di tempo che non vediamo nuovi filmati del prossimo atteso gioco.Se vi state chiedendo quando vedremo più materiale video dedicato al gioco, BioWare conferma che questo avverrà "presto".Recentemente, mentre rispondeva a una discussione su Reddit, l'head of global communications di BioWare, Andrew Johnson, ha dichiarato che, ...

Gli sviluppatori di EVE Online si aspettavano molto di più dalla realtà virtuale : Il mese di ottobre 2017 è stato un momento difficile per CCP Games, il creatore islandese di EVE Online. L'azienda è sempre stata in prima linea nella sperimentazione e sebbene siano più noti per il loro MMO, la compagnia ha anche approfondito i generi di sport o sparatutto.Alla fine dello scorso anno, CCP Games annunciò che stavano chiudendo tutti i loro progetti VR (Big Fish Games): una decisione così forte che portò alla chiusura degli uffici ...

Ecco cosa si aspettano Gli sviluppatori di Call of Duty : Black Ops 4 da PS5 e Xbox Scarlett : Nel mondo degli Zombi, tutto ruota intorno al suono e alla luce, quindi mi piacerebbe vedere le prossime console che offrono più potenza di elaborazione, memoria e hardware dedicati all'audio ". Che ...