Girato nello spazio il primo video ad altissima definizione in 8k

(Di lunedì 5 novembre 2018) Con una telecamera della stessa potenza sono stati girati i film della trilogia de Lo Hobbit e i Guardiani della Galassia. Ma è statoiladin 8K. Un filmato che arriva dalla Stazione Spaziale con e l’ultra risoluzione diventa uno strumento eccezionale per documentare l’attività scientifica condotta a bordo. Arrivata a bordo nell’aprile scorso, con il cargo della SpaceX, la telecamera è stata fornita dalla società Red, che produce attrezzature per il cinema digitale. È in grado di registrare immagini con una risoluzione quattro volte superiore a quella offerta dalle precedenti telecamere ad altain 4K. Diffuso da Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa), questo nuovo filmato mostra la vita e le attività degli astronauti a bordo “con dettagli più nitidi che mai“, ha rilevato Dylan Mathis, del ...