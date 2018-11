Giovedì 8 novembre | Sal Da Vinci inaugura la nuova stagione del Teatro Italia di Acerra

L’Allieva 2 - scintille tra Alice e Claudio : anticipazioni seconda puntata Giovedì 1 novembre : Da diverso tempo si sapeva che L’allieva sarebbe tornata sui nostri schermi con una seconda stagione e ora, dopo il successo di ascolti della prima puntata nonostante ci fosse in opposizione una puntata speciale del Grande Fratello VIP con ospite Fabrizio Corona, è pronta ad andare in onda anche la seconda: giovedì 1 novemebre, a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi (attualmente anche nel cast de I Medici 2) riprende i panni della ...

Grande Fratello Vip - puntata speciale : Giovedì 8 novembre. Il reality-show sfida ancora una volta la Rai : La sconfitta agli ascolti di giovedì scorso, 25 ottobre, contro L'Allieva, in onda su Rai 1, non ha assolutamente intimorito i produttori del Grande Fratello Vip . Infatti la prossima settimana l'...

Ascolti TV | Giovedì 1 novembre 2018. L’Allieva vince con il 21.5%. Perfetti Sconosciuti 10% - Pechino 7.4% : L'Allieva 2 Su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Perfetti Sconosciuti ha raccolto davanti al video 2.302.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.620.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban ha catturato l’attenzione di 1.663.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Io, Daniel Blake ha ...

X Factor 2018 seconda puntata : eliminato e riassunto di Giovedì 1 novembre : X Factor 2018, la seconda puntata dei Live di giovedì 1 novembre: chi è stato eliminato? Chi è l’eliminato della seconda puntata di X Factor 2018? Anche questa sera al ballottaggio sono finiti i Red Bricks Foundation e stavolta non sono sopravvissuti al televoto. La Band di Lodo Guenzi è stata la meno votata della […] L'articolo X Factor 2018 seconda puntata: eliminato e riassunto di giovedì 1 novembre proviene da Gossip e Tv.

L’Allieva 2 : anticipazioni terza puntata di Giovedì 8 novembre 2018 : L'Allieva 2 La seconda stagione de L’Allieva, così come la prima, è composta da sei prime serate. Il cast è rimasto praticamente lo stesso (qui tutto sui personaggi), mentre è diversa la regia, che stavolta porta la firma di Fabrizio Costa, mentre nel 2016 era affidata a Luca Ribuoli. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. L’Allieva 2: anticipazioni terza puntata di giovedì 8 novembre 2018 2×05 L’acaro ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 1 Novembre 2018 : Film Stasera in TV: Perfetti sconosciuti, Hotel Transylvania, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Io, Daniel Blake, Sono il numero quattro, Skin Trade: Merce umana, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1

Programmi TV di stasera - Giovedì 1 novembre 2018. Su Canale 5 «Perfetti Sconosciuti» : Perfetti Sconosciuti Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Una lunga estate crudele: Durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la ...

Gli appuntamenti di Giovedì 1 novembre a Bologna e dintorni : Quintorigo : MUSICA Quintorigo Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info 051266112 Il nuovo doppio disco "Opposites" che i ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | Giovedì 1 novembre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 1 novembre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 1 novembre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...