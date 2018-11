GionnyScandal risponde a Junior Cally con una diss track video

Blastingnews

: Comunque Gionnyscandal che risponde al diss di Junior Cally e gli fa il culo è senza dubbio la cosa più bella di novembre fin’ora - inimicitia : Comunque Gionnyscandal che risponde al diss di Junior Cally e gli fa il culo è senza dubbio la cosa più bella di novembre fin’ora -

(Di lunedì 5 novembre 2018) La scorsa settimana è uscito nei negozi di dischi e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale 'Ci entro dentro', il primo vero e proprio album di, prodotto dalla prestigiosa etichetta 'Sugar', di Caterina Caselli. Label che oltre ad annoverare nel suo roster alcuni pesi massimi della musica italiana– come i Negramaro, Malika Ayane e Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni – si è recentemente aperta al Rap, decidendo di produrre due artisti romani. Il primo é stato lowlow, entrato a far parte della Sugar nel 2017, mentre il secondo è stato il sopracitato rapper mascherato originario di Fiumicino ma da anni residente nella capitale. Nella traccia 'Bisce', numero 12 dell'album di, è contenuto uning indirizzato al collega, artista che nei suoi brani sicuramente fa uso della tecnica e degli stilemi caratteristici ...