Gf Vip | Signorini bacchetta Monte | Smettila di fare il piacione

ilgiornale

: GF VIP. L'avete sentita anche voi? Dopo lo scontro Monte-Signorini, le dure parole di Francesco. Pensava di non es… - spettacolo_fp : GF VIP. L'avete sentita anche voi? Dopo lo scontro Monte-Signorini, le dure parole di Francesco. Pensava di non es… - morganbarraco : Giulia Salemi rivede il papà Mario: Signorini dimentica il microfono aperto #gfvip 3 - spettacolo_fp : GF VIP. La frase di Alfonso Signorini non è passato sordina. Accade poco dopo il confronto tra Monte ed Elia: -

(Di martedì 6 novembre 2018) Tra Francescoe Giulia Salemi che cosa c'è? Che cosa è nato fra i due concorrenti del Gf Vip? Sta nascendo un amore o è soltanto amicizia? Questo non è ancora chiaro perché da una parte Giulia sostiene che "qualcosa c'è, ci stiamo lavorando", dall'altra Francesco si limita a dire che i due stanno bene insieme. Un po' poco per 40 giorni passati insieme 24 ore su 24 e dopo un bacio sotto le coperte.Così nel corso dell'ottava puntata del Gf Vip si è tornati a parlare di loro. Giulia Salemi ha spiegato che il "nostro rapporto è un mix di tutto, amore, amicizia, confidenza. Non mi interessa sembrare una loser, voglio dire ciò che penso. È normale che tutte noi speriamo nella favola e nel lieto fine. Certo che vorrei qualcosa di più. Se sono disposta ad accettare un'amicizia? Sì e no". Dall'altracerca di mantenere il massimo di riserbo perché "preferisco vivermi le mie cose in ...