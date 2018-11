ilnotiziangolo

: GF Vip 3 nomination 5 novembre: al televoto quattro concorrenti #gfvip - morganbarraco : GF Vip 3 nomination 5 novembre: al televoto quattro concorrenti #gfvip - FaNaTiKo2 : Eo eccola qui... I 5 vip che sono stati spettatori manderanno una coppia alle nomination.. Qui basile e Ivan vanno… - Orgeleuse : RT @stydiaxstan: Per favore tra gli attuali vip in nomination votate Giulia Salemi che sta stronzata di tira e molla con Monte non la soppo… -

(Di martedì 6 novembre 2018) GF Vip 3– La nuova puntata del reality di Canale 5 mischia ancora una volta le carte. Alcuniinfatti non hanno mai affrontato iled è ora di mettersi alla prova con le. Giulia Salemi, Fabio Basile e Benedetta Mazza vengono chiamati per esprimere le loro preferenze senza sapere il motivo: Ela Weber, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsé ricevono l’immunità, ma l’ultima viene sostituita da Jane Alexander. GF Vip 32018: le scelte dei treimmuni In realtà Cecchi Paone, Alexander e Weber diventano i tre immuni della settimana. Bella batosta per Basile, sicuro di mandare inl’attrice per via di una frase detta in confessionale. Il judoka si appende al nulla: non avrebbe digerito essere stato additato come uno dei falsi del GF Vip 3, per via dell’aereo dei fan ...